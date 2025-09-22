नवरात्रि के पहले दिन खूब चमक रहा सोना, जानें कल से आज कितनी बढ़ी कीमत? चांदी का भी भाव बढ़ा
Gold-Silver prices: सोने की कीमतें बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही हैं. इससे पता चल रहा है कि त्योहारी सीजन के मौके पर निवेशकों के बीच सोने पर निवेश को बढ़ावा मिला है.
Gold-Silver prices: आज 22 सितंबर को नवरात्रि के त्योहार का पहला दिन है. फेस्टिव सीजन और वैश्विक बाजारों के संकेतों के चलते आज सोने की कीमतों में तगड़ा उछाल आया. सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 43 रुपये बढ़कर 11,258 रुपये प्रति ग्राम हो गई, जबकि पिछले सत्र में यह 11,215 प्रति ग्राम थी. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत 40 बढ़कर 10,320 रुपये प्रति ग्राम हो गई, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 33 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 8,444 प्रति ग्राम हो गई है. इससे पता चल रहा है कि त्योहारी सीजन के मौके पर निवेशकों के बीच सोने पर निवेश को बढ़ावा मिला है.
देश के कुछ बड़े शहरों में आज सोने की कीमत
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 11,258 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 10,320 और 18 कैरेट की कीमत 8,444 रुपये प्रति ग्राम है.
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 11,273 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 10,335 और 18 कैरेट की कीमत 8,459 रुपये है.
- बेंगलुरु, हैदराबाद और केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 11,258 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 10,320 रुपये और 18 कैरेट की 8,444 रुपये है.
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 11,302 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 10,360 रुपये और 18 कैरेट की कीमत 8,580 रुपये प्रति ग्राम है.
बीते कुछ दिनों में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव
- 22 सितंबर को 43 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 24 कैरेट सोने की कीमत 11,258 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 10,320 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 8,444 रुपये दर्ज की गई.
- 21 सितंबर को 44 रुपये बढ़कर 24 कैरेट सोना 11,215 रुपये, 22 कैरेट का सोना 10,280 रुपये और 18 कैरेट का सोना 8,411 रुपये में बिका.
- 20 सितंबर 54 रुपये की उछाल के साथ 24 कैरेट सोने की कीमत 11,171, 22 कैरेट सोने की कीमत 10,240, 18 कैरेट सोने की कीमत 8,378 रुपये दर्ज की गई.
- 19 सितंबर को 16 रुपये बढ़कर 24 कैरेट सोने की कीमत 11,133 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 10,205 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 8,350 रुपये रही.
- 18 सितंबर को 54 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 24 कैरेट सोने की कीमत 11,117 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 10,190 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 8,338 रुपये दर्ज की गई.
चांदी की कीमत
चांदी की बात करें, तो आज इसकी कीमत 138 रुपये प्रति ग्राम और 1,38,000 प्रति किलो के भाव से बिक रहा है. जबकि कल इसकी कीमत क्रमश: 135 और 1,35,000 रुपये थी.
