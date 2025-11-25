शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी! यहां 40 रुपये से कम में मिल जाती है एक बोतल शराब

Cheapest Alcohol Countries: शराब पीने वाले और इसके शौखीन लोग पूरी दुनिया में हैं. भारत में भी बहुत से लोग शराब पीना पसंद करते हैं, पर कीमत ज्यादा होना कई बार लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है. अगर आपको शराब पीना पसंद हैं तो, यह देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं.

इस देश में शराब की बोतल केवल 35 भारतीय रुपए में मिल जाती है. आइए जानते हैं कि, दुनिया के किन जगहों पर सबसे सस्ती शराब मिलती है.....

इन देशों में मिलती है सबसे सस्ती शराब

सबसे सस्ती शराब वियतनाम देश में मिलती है. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, यहां एक बोतल शराब 35 भारतीय रुपए में मिल जाती है. इसके बाद सबसे सस्ती शराब यूक्रेन में बिकती है. यहां एक बोतल शराब आपको केवल 45 रुपए में मिल जाती है.

वहीं इसके बाद अफ्रीकी देश जांबिया का नंबर आता है. जांबिया में एक बोतल की कीमत करीब 75 रुपए होती है. यानी कि, इन देशों में शराब भारतीय रुपए में बहुत सस्ती है.

कीमत कम होने की वजह?

यूक्रेन, वेनेजुएला और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में शराब के दाम बहुत कम है. इसके पीछे उत्पादक शुल्क और उत्पादन लागत कम होना एक प्रमुख कारण है. वहीं, सस्ती शराब ब्रांड्स की बात करें तो, प्रिंस इगोर एक्सट्रीम वोदका , मोल्सन कैनेडियन और टोरो ब्रावो टेम्प्रानिलो मर्लोट काफी सस्ती है.

भारत में यहां मिलता है सबसे सस्ती शराब

भारत में शराब की कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती है. राज्य सरकार के द्वारा शराब पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है. जिसके कीमतें हर राज्य में बदल सकती है. हालांकि, गोवा सबसे सस्ती शराब के लिए प्रसिद्ध है.

गोवा में पर्यटन को लेकर लोकल प्रशासन ने एक्साइज ड्यूटी काफी कम रखी है. जिससे शराब की कीमत कम हो जाती है. गोवा के साथ-साथ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी सस्ती शराब मिलती है.

