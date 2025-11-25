इस दिग्गज टेक कंपनी ने की कर्मचारियों की छुट्टी, जानें किन पर चली छंटनी की तलवार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Apple Layoffs: दुनिया की जानी मानी कंपनी एप्पल से छंटनी की खबर सामने आ रही है. ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल में यह छंटनी सेल्स विभाग में की गई है. कंपनी के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि, कंपनी अपनी सेल्स टीम में बदलाव कर रही है. जिसके लिए इस ले ऑफ को जरूरी कदम बताया गया है.

प्रवक्ता ने केवल यह बताया कि, दर्जनों लोगों को नौकरी से निकाला गया हैं, पर उन्होंने संख्या को लेकर कोई बात नहीं कही हैं. आईफोन बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी में छंटनी के खबर से एक बार फिर नौकरी को लेकर चर्चा शुरु हो सकती है.

क्यों हुई यह छंटनी?

कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, बिजनेस को और अधिक सुव्यवस्थित करने को लेकर छंटनी का फैसला लिया गया है. नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को 15 दिन पहले इसकी जानकारी दी गई थी. इस छंटनी का सीधा प्रभाव सेल्स टीम पर पड़ा है.

वहीं, सेल्स टीम के लिए नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो रही है. हालांकि, इस कदम से बहुत से लोग चौंक भी गए हैं, क्योंकि एक ओर तो कंपनी की रेवेन्यू में इजाफा हो रहा हैं. वहीं अब छंटनी की खबर सामने आ रही है.

निकाले गए कर्मियों को मिलेगा मौका

कंपनी की ओर से नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को फिर से जॉब में वापस लौटने का एक मौका दिया गया है. कर्मचारी, दूसरी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. कंपनी ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि, किन-किन विभागों पर इस छंटनी का असर होने वाला है.

एप्पल ने बिजनेस स्कूल के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रहे अकाउंट मैनेजरों की भी छुट्टी कर दी है. रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी ने ऐसे कर्मचारियों को काम से निकाला हैं, जो पिछले 20-30 सालों से कंपनी का हिस्सा थे. साथ ही सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रहे कर्मचारियों पर भी छंटनी की तलवार चली है. इस छंटनी को अमेरिकी शटडाउन से जोड़कर देखा जा रहा है.

