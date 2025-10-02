हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI मस्क के SpaceX को छोड़ा पीछे, 500 अरब डॉलर पहुंचा वैल्यूएशन

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI मस्क के SpaceX को छोड़ा पीछे, 500 अरब डॉलर पहुंचा वैल्यूएशन

OpenAI Valuation: चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई (OpenAI) एलन मस्क के स्पेसएक्स (SpaceX) को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है. एक डील के बाद इसके वैल्यूएशन में उछाल आया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Oct 2025 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

OpenAI Valuation: चैटजीपीटी (ChatGPT) की पेरेंट कंपनी ओपनएआई (OpenAI) दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है. यहां तक कि इसने एलन मस्क के स्पेसएक्स (SpaceX) तक को पीछे छोड़ दिया है. कंपनी ने यह मुकाम एक बड़ी डील के बाद हासिल की है, जिसके तहत कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 500 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर शेयर बेचने का मौका दिया है.

क्या है मामला?

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी में स्टॉक सेल हुआ था, जिसमें OpenAI के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक, ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबी के MGX और T. Rowe प्राइस जैसे कईबड़े निवेशकों को लगभग 6.6 अरब डॉलर मूल्य के शेयर बेचे हैं. इसके चलते OpenAI के वैल्यूएशन में 300 अरब डॉलर से कहीं ऊपर पहुंचा दिया है, जिसे कंपनी ने इस साल की शुरुआत में सॉफ्टबैंक की अगुवाईमें एक फंडिंग राउंड के जरिए हासिल किया था. कंपनी के वैल्यूएशन में इस उछाल से निवेशकों की इनमें दिलचस्पी को दर्शाता है.ये कंपनियां डेटा सेंटर बनाने और AI-टूल्स बनाने की होड़ में हैं. 

क्याें जरूरी है स्टॉक डील? 

कंपनी भले ही अभी तक बहुत ज्यादा मुनाफे में नहीं रही है, लेकिन कई अहम डील्स के जरिए कंपनी आगे बढ़ रही है. कंपनी ने  Oracle और दक्षिण कोरिया की SK Hynix के साथ साझेदारी भी की है. इसकी माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एक डील पर बातचीत चल रही है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI का यह स्टॉक सेल अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने और दूसरे जॉब ऑफर्स को ठुकराने की दिशा में उठाया गयार एक बड़ा कदम है. दरअसल, OpenAI इन दिनों टॉप AI एक्सपर्ट्स को अपनी कंपनी तक सीमित रखने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहा है.  शेयरों की यह डील एक ऐसे समय में हुई थी, जब टेक कंपनियां एआई टैलेंट के लिए मोटी सैलरी देने के लिए तैयार हैं.

AI की रेस में मेटा भी आगे रहना चाहता है. Meta अपने Superintelligence Labs के लिए बड़े-बड़े AI इंजीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं. उन्हें अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं.  OpenAI से लेकर Scale या GitHub जैसी कंपनियों से Superintelligence Labs में कई रिसर्चर जुड़ चुके हैं. बड़े अमेरिकी स्टार्टअप्स के लिए कर्मचारियों के शेयरों की बिक्री का मौका देना उन्हें अपने यहां बनाए रखने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए किया जाता है.

 

ये भी पढ़ें:

मस्क ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बने, जानें कैसे किया यह कारनाम

Published at : 02 Oct 2025 02:21 PM (IST)
Tags :
Elon Musk SpaceX OpenAI ChatGPT OpenAI Valuation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
Advertisement

वीडियोज

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Unnao Viral Video: उन्नाव में बंदूक लहराते 'BJP' से जुड़े Surya Gupta का VIDEO
मीका सिंह ने नवरात्रि के दौरान पंजाब में आई बाढ़ के लिए देवी मां से प्रार्थना की।
One Battle After Another Review: लियोनार्डो डिकैप्रियो सीन पेन पॉल थॉमस हॉलीवुड फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
साउथ सिनेमा
Kantara- Chapter 2 कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म का सीक्वल
'कांतारा- चैप्टर 2' कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ सीक्वल
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
नौकरी
Bank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget