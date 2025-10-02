ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI मस्क के SpaceX को छोड़ा पीछे, 500 अरब डॉलर पहुंचा वैल्यूएशन

OpenAI Valuation: चैटजीपीटी (ChatGPT) की पेरेंट कंपनी ओपनएआई (OpenAI) दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है. यहां तक कि इसने एलन मस्क के स्पेसएक्स (SpaceX) तक को पीछे छोड़ दिया है. कंपनी ने यह मुकाम एक बड़ी डील के बाद हासिल की है, जिसके तहत कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 500 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर शेयर बेचने का मौका दिया है.

क्या है मामला?

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी में स्टॉक सेल हुआ था, जिसमें OpenAI के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों ने थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक, ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबी के MGX और T. Rowe प्राइस जैसे कईबड़े निवेशकों को लगभग 6.6 अरब डॉलर मूल्य के शेयर बेचे हैं. इसके चलते OpenAI के वैल्यूएशन में 300 अरब डॉलर से कहीं ऊपर पहुंचा दिया है, जिसे कंपनी ने इस साल की शुरुआत में सॉफ्टबैंक की अगुवाईमें एक फंडिंग राउंड के जरिए हासिल किया था. कंपनी के वैल्यूएशन में इस उछाल से निवेशकों की इनमें दिलचस्पी को दर्शाता है.ये कंपनियां डेटा सेंटर बनाने और AI-टूल्स बनाने की होड़ में हैं.



क्याें जरूरी है स्टॉक डील?

कंपनी भले ही अभी तक बहुत ज्यादा मुनाफे में नहीं रही है, लेकिन कई अहम डील्स के जरिए कंपनी आगे बढ़ रही है. कंपनी ने Oracle और दक्षिण कोरिया की SK Hynix के साथ साझेदारी भी की है. इसकी माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एक डील पर बातचीत चल रही है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI का यह स्टॉक सेल अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने और दूसरे जॉब ऑफर्स को ठुकराने की दिशा में उठाया गयार एक बड़ा कदम है. दरअसल, OpenAI इन दिनों टॉप AI एक्सपर्ट्स को अपनी कंपनी तक सीमित रखने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहा है. शेयरों की यह डील एक ऐसे समय में हुई थी, जब टेक कंपनियां एआई टैलेंट के लिए मोटी सैलरी देने के लिए तैयार हैं.

AI की रेस में मेटा भी आगे रहना चाहता है. Meta अपने Superintelligence Labs के लिए बड़े-बड़े AI इंजीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं. उन्हें अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं. OpenAI से लेकर Scale या GitHub जैसी कंपनियों से Superintelligence Labs में कई रिसर्चर जुड़ चुके हैं. बड़े अमेरिकी स्टार्टअप्स के लिए कर्मचारियों के शेयरों की बिक्री का मौका देना उन्हें अपने यहां बनाए रखने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए किया जाता है.

