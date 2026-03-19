ATM यूजर्स के लिए बड़ी खबर! 1 अप्रैल से बदलने जा रहा ये बड़ा नियम, HDFC और PNB ने किया ऐलान

ATM rules changing from April 1: मार्च का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है और अब कुछ ही दिनों में अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है. 1 अप्रैल से देश के कुछ बैंक ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं. इसका सीधा असर आपके फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश विदड्रॉल पर लगने वाले चार्ज पर पड़ेगा.

दरअसल, 1 अप्रैल से ATM से UPI के जरिए कैश निकालने को भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा. अगर आप पहले से तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं.

जेब पर कितना पड़ेगा असर?

पहले कई बैंक ATM में UPI का इस्तेमाल कर कैश निकालने को अलग ट्रांजैक्शन मानते थे, लेकिन अब नए नियम में इसे आपकी फ्री मंथली लिमिट में जोड़ दिया जाएगा. HDFC Bank और Punjab National Bank (PNB) जैसे बैंकों ने इन नए नियमों का ऐलान किया है.

ऐसे में अगर आपने बैंक की दी हुई फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा बार ATM से कैश निकालेंगे, तो बैंक आपसे हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन के लिए 23 रुपये तक की फीस वसूलेगा. अभी तक ये बैंक अपने ATM से महीने में 5 बार फ्री में कैश निकालने की सुविधा देता है. दूसरे बैंकों के ATM के लिए मेट्रो सिटीज के लिए 3 बार और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 बार फ्री कैश निकालने की सुविधा दी जाती है.

UPI से कैश विदड्रॉल आसान

UPI के जरिए ATM से पैसे निकालने का प्रोसेस भी बहुत आसान है. कस्टमर्स को बिना डेबिट कार्ड के कैश पाने के लिए बस ATM स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करना होगा और अपने UPI ऐप पर ट्रांजैक्शन को मंजूरी देनी होगी. कई बैंक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह फीचर ला रहे हैं.

डेली कैश विदड्रॉल लिमिट भी कम

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने कुछ डेबिट कार्ड के लिए रोजाना कैश निकालने की लिमिट को भी कम करने का फैसला लिया है. बैंक ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है. हालांकि, बताया जा रहा है कि बैंक रोजाना पैसे निकालने की लिमिट को 50 परसेंट तक कम कर सकता है. बैंक कस्टमर्स को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने कार्ड के नियम चेक कर लें और बड़े ट्रांजैक्शन के लिए UPI या नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल ऑप्शन का इस्तेमाल करें.

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