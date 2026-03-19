आ रहा है हॉस्पिटल सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा IPO, 11000 करोड़ रुपये जुटाने की है उम्मीद

Manipal Hospital: Manipal Health Enterprises (Manipal Hospital) अपना IPO लाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि आईपीओ लाने के लिए मनिपाल हॉस्पिटल इस हफ्ते अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल करने जा रहा है. आईपीओ के जरिए लगभग 10,500-11,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है. इसी के साथ यह देश के हॉस्पिटल सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस आईपीओ में नए शेयर जारी किए जाएंगे और लगभग 2000 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) भी शामिल होगा. इसके जरिए टेमासेक जैसे मौजूदा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं. कंपनी आईपीओ के जरिए 1.2 लाख करोड़ (13 बिलियन डॉलर) की वैल्यूशन का टारगेट लेकर चल रही है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस IPO के लिए कोटक मुख्य बैंकर है.

आईपीओ लाने का मकसद

कंपनी इसलिए आईपीओ लेकर आ रही है ताकि इससे जुटाए रकम का इस्तेमाल कर्ज को कम करने और आने वाले समय में अन्य अस्पतालों के अधिग्रहण के लिए किया जा सके. लगभग 50 अस्पतालों और 13000 बिस्तरों के नेटवर्क के साथ मनिपाल हॉस्पिटल्स ने हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल्स को पीछे छोड़ते हुए बेडिंग कैपेसिटी के मामले में देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बन गई है.

इस हॉस्पिटल चेन ने हाल ही में सह्याद्री हॉस्पिटल्स में लगभग 6000-6400 करोड़ रुपये में 100 परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है. तीन साल पहले टेमासेक होल्डिंग्स ने मनिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज में 2 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था, जो उस समय यह भारत के हेल्थकेयर सेक्टर की सबसे बड़ी डील थी. इससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर लगभग 5 अरब डॉलर हो गया.

आईपीओ को लेकर उत्साह

मनिपाल हॉस्पिटल के आईपीओ को लेकर निवेशकों में गजब का उत्साह है क्योंकि यह हॉस्पिटल सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है. कारोबारी साल 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 8242 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो इससे एक साल पहले 6172 करोड़ रुपये था. इस दौरान कंपनी का EBITDA 2127 करोड़ रुपये रहा और EBITDA मार्जिन लगभग 25.8 परसेंट रहा. मार्च 2025 rd कंपनी पर फिलहाल लगभग 5200 करोड़ रुपये का कर्ज था. आईपीओ से मिले फंड का एक बड़ा हिस्सा इसी कर्ज को चुकाने में किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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