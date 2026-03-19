हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट HDFC बैंक के शेयरों में हलचल, शुरुआती कारोबार में आई 7 परसेंट की बड़ी गिरावट; चेयरमैन ने दिया इस्तीफा

 HDFC बैंक के शेयरों में हलचल, शुरुआती कारोबार में आई 7 परसेंट की बड़ी गिरावट; चेयरमैन ने दिया इस्तीफा

HDFC Bank Share: HDFC बैंक के शेयर आज शुरुआती कारोबार में 7 परसेंट तक लुढ़क गए. बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की खबर से शेयरों में हलचल है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 19 Mar 2026 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

HDFC Bank Share: HDFC बैंक के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है. शुरुआती कारोबार में बैंक के शेयर 7 परसेंट तक लुढ़क गए. दरअसल, बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) ने बुधवार, 18 मार्च को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया. उन्होंने 'नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों' (Personal Values and Ethics) का हवाला देते हुए अपने पद छोड़ा. उनका कहना है कि पिछले दो सालों में उन्होंने बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं और कामकाज के तरीके देखे हैं, जो उनके सिद्धांतों के अनुरुप नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे की कोई और बड़ी वजह नहीं है. कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद शेयर 8.66 परसेंट तक टूटकर 770 के लेवल पर आ गया, जो इसका नया 52- वीक लो है.  

शेयरों में गिरावट की वजह

  • बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) के इस्तीफे से HDFC बैंक के शेयरों पर आज बिकवाली का दबाव है. 
  • उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में बैंक में कामकाज के कुछ तरीकों और कार्यप्रणालियों को अपने  'मूल्यों और सिद्धांतों' (Personal Values and Ethics) के खिलाफ बताया, जो बैंक की शासन-प्रणाली को लेकर नए सवाल खड़े कर सकते हैं.
  • चेयरमैन की इस्तीफे की खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड HDFC बैंक के ADR में 7 परसेंट से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई. 

निवेशकों को तगड़ा नुकसान

HDFC बैंक के शेयरों में आज आई इस गिरावट के चलते निवेशकों को लगभग 1.03 लाख करोड़ का तगड़ा नुकसान हुआ है. साथ ही निफ्टी बैंक इंडेक्स पर भी भारी दबाव देखा जा रहा है. फिलहाल बैंक ने अपने पूर्व CEO केकी मिस्त्री को तीन महीने के लिए अपना अंतरिम चेयरमैन नियुक्त कर लिया है.

बैंक ने क्या दी सफाई? 

चेयरमैन के इस्तीफे की खबर पर बैंक ने सफाई देते हुउ कहा कि चेयरमैन और बोर्ड के बीच मतभेद की वजह नैतिक मूल्यों को लेकर नहीं रही, बल्कि कामकाज के तरीके और निर्णयों को लागू करने के तरीकों को लेकर थी. बैंक ने मैनेजमेंट और सीईओ के बीच 'पावर स्ट्रगल' की खबरों का खंडन किया है. 

ये भी पढ़ें:

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, खुलते ही 1953 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 525 अंक नीचे

Published at : 19 Mar 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
HDFC Bank Share HDFC Bank Atanu Chakraborty Resign
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
 HDFC बैंक के शेयरों में हलचल, शुरुआती कारोबार में आई 7 परसेंट की बड़ी गिरावट; चेयरमैन ने दिया इस्तीफा
 HDFC बैंक के शेयरों में हलचल, शुरुआती कारोबार में आई 7 परसेंट की बड़ी गिरावट; चेयरमैन ने दिया इस्तीफा
स्टॉक मार्केट
Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, खुलते ही 1953 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 525 अंक नीचे
 भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, खुलते ही 1953 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 525 अंक नीचे
स्टॉक मार्केट
निवेशकों के लिए खुशखबरी! इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, चेक करें कहीं आपने भी तो नहीं लगाया दांव
निवेशकों के लिए खुशखबरी! इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, चेक करें कहीं आपने भी तो नहीं लगाया दांव
स्टॉक मार्केट
रॉकेट बनने को तैयार यह डिफेंस शेयर! गोल्डमैन सैक्स ने दी BUY रेटिंग, जानें कितना भाग सकता है यह स्टॉक..
रॉकेट बनने को तैयार यह डिफेंस शेयर! गोल्डमैन सैक्स ने दी BUY रेटिंग, जानें कितना भाग सकता है यह स्टॉक...
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
नेतन्याहू के 'वॉर ट्रैप' में कैसे फंसे ट्रंप?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East War: पाकिस्तान को साथ लेकर जंग में कूदेगा सऊदी अरब! दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा?
पाकिस्तान को साथ लेकर जंग में कूदेगा सऊदी अरब! दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा?
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि पर्व के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी, इन रास्तों पर मिलेगी भीड़, जानिए पूरी डिटेल
नवरात्रि पर्व के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी, इन रास्तों पर मिलेगी भीड़, जानिए पूरी डिटेल
विश्व
Iran War: कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बढ़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47 फीसदी गैस, अब क्या ऑप्शन?
कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बढ़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47 फीसदी गैस, अब क्या ऑप्शन?
क्रिकेट
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 X Review: धुरंधर 2' का दर्शकों का चल गया जादू, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही फिल्म की तारीफ, लोग बोले- '2000 करोड़ का करेगी कलेक्शन'
'धुरंधर 2' का दर्शकों का चल गया जादू, लोग बोले- '2000 करोड़ का करेगी कलेक्शन'
विश्व
Iran War: 'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम
'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम
स्पोर्ट्स
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
फैशन
ईद पर दिल्ली में यहां मिल रहे बेहतरीन पाकिस्तानी सूट, पहन लिया तो पूरा ससुराल करेगा तारीफ
ईद पर दिल्ली में यहां मिल रहे बेहतरीन पाकिस्तानी सूट, पहन लिया तो पूरा ससुराल करेगा तारीफ
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Embed widget