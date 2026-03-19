हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसफोकस में रहेंगे HDFC बैंक के शेयर, चेयरमैन ने दिया इस्तीफा; जानें क्या है मामला?

फोकस में रहेंगे HDFC बैंक के शेयर, चेयरमैन ने दिया इस्तीफा; जानें क्या है मामला?

HDFC Bank Chairman Resigned: अतनु चक्रवर्ती का बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना बैंक में शासन-प्रणाली को लेकर नए सवाल खड़े कर सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 19 Mar 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

HDFC Bank Chairman Resigned: अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) ने बुधवार, 18 मार्च को HDFC बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे 'नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों' (Personal Values and Ethics) का हवाला दिया है. उनके ऐसा कहने से बैंक में शासन-प्रणाली को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत अहमियत रखता है.

एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बैंक ने बताया कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट अतनु चक्रवर्ती ने पार्ट-टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है. आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव अतनु मई, 2021 में बैंक के बोर्ड में शामिल हुए थे और उन्होंने उस दौर में चेयरमैन के तौर पर काम किया, जब HDFC का बैंक के साथ विलय हुआ था. HDFC ने बताया कि RBI ने केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति गुरुवार से प्रभावी होगी.

RBI की मंजूरी से दोबारा चुने गए चेयरमैन

अतनु चक्रवर्ती ने अपने दिए इस्तीफे पत्र में कहा कि पिछले दो सालों में उन्होंने बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं और कामकाज के तरीके देखे हैं, जो उनके सिद्धांतों के अनुरुप नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे की कोई और बड़ी वजह नहीं है. उनका जाना हैरानी की बात है, क्योंकि उन्हें RBI की मंजूरी के साथ मई 2027 तक के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया था.

पहली बार वह मई 2021 में तीन साल के लिए बैंक के चेयरमैन बने. दिसंबर 2023 में बोर्ड ने दोबारा उनके नाम की सिफारिश की. रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2024 को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए मंजूरी दी थी. उनका नया कार्यकाल 5 मई, 2024 से शुरू होकर 4 मई, 2027 तक के लिए तय किया गया था. 

शेयरों पर दिखेगा असर

HDFC Bank के पास देश की कुल जमा राशि का लगभग 15 परसेंट हिस्सा है. ऐसे में चेयरमैन का अचानक से इस्तीफा देना बड़ी बात है, जिसका शेयरों पर असर दिख सकता है. 19 मार्च को बाजार खुलने के साथ बैंक के शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव बना हुआ है.

मंगलवार को HDFC Bank के शेयर पिछले दिन के मुकाबले 0.40 परसेंट की गिरावट के साथ 842 रुपये पर बंद हुए थे. कारोबार के दौरान शेयरों में 831.60 रुपये तक की गिरावट देखी गई थी. BSE पर शेयर की क्लोजिंग 842.95 रुपये पर हुई. वहीं, NSE पर करीब 2.35 करोड़ के भारी वॉल्यूम में शेयरों का लेनदेन हुआ.

अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड HDFC Bank के ADR में कल रात 7 परसेंट से भी ज्यादा की भारी गिरावट देखी गई. यहां के निवेशकों ने चेयरमैन के इस्तीफे की खबर पर तुरंत रिस्पॉन्स दिया.  

ये भी पढ़ें:

8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! 31 मार्च तक बढ़ी डेडलाइन, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है इसके मायने? 

Published at : 19 Mar 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Atanu Chakraborty HDFC Bank Chairman HDFC Bank Atanu Chakraborty Resign
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
फोकस में रहेंगे HDFC बैंक के शेयर, चेयरमैन ने दिया इस्तीफा; जानें क्या है मामला?
फोकस में रहेंगे HDFC बैंक के शेयर, चेयरमैन ने दिया इस्तीफा; जानें क्या है मामला?
बिजनेस
8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! 31 मार्च तक बढ़ी डेडलाइन, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है इसके मायने?
8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! 31 मार्च तक बढ़ी डेडलाइन, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है इसके मायने?
बिजनेस
आ रहा है हॉस्पिटल सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा IPO, 11000 करोड़ रुपये जुटाने की है उम्मीद
आ रहा है हॉस्पिटल सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा IPO, 11000 करोड़ रुपये जुटाने की है उम्मीद
बिजनेस
खारी बावली से सदर बाजार तक सप्लाई ठप, बादाम-पिस्ता से लेकर खजूर तक महंगे
दिल्ली में ड्राई फ्रूट्स के दामों में 50% तक उछाल: वेस्ट एशिया युद्ध का सीधा असर, ईद से पहले बाजार में हाहाकार
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
नेतन्याहू के 'वॉर ट्रैप' में कैसे फंसे ट्रंप?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के हमलों से टूटा गल्फ मुस्लिम देशों का सब्र! सऊदी अरब बोला- 'हमें भी हथियार चलाने...'
ईरान के हमलों से टूटा गल्फ मुस्लिम देशों का सब्र! सऊदी अरब बोला- 'हमें भी हथियार चलाने...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather News: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश से गर्मी पर ब्रेक, दो दिन येलो अलर्ट
दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश से गर्मी पर ब्रेक, दो दिन येलो अलर्ट
इंडिया
'कांग्रेस के साथ मेरी जबरन शादी हुई थी, इसलिए लेना पड़ा तलाक', खरगे को पूर्व पीएम का तगड़ा जवाब
'कांग्रेस के साथ मेरी जबरन शादी हुई थी, इसलिए लेना पड़ा तलाक', खरगे को पूर्व पीएम का तगड़ा जवाब
स्पोर्ट्स
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 20: 'धुरंधर 2' के प्रीमियर शो ने बिगाड़ा 'द केरल स्टोरी 2' का रिकॉर्ड, 20वें दिन हुई बस इतनी कमाई
'धुरंधर 2' के प्रीमियर शो ने बिगाड़ा 'द केरल स्टोरी 2' का रिकॉर्ड, 20वें दिन हुई बस इतनी कमाई
इंडिया
दिल्ली-यूपी, पंजाब-हरियाणा समेत 7 राज्यों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, IMD की ताजा भविष्यवाणी
दिल्ली-यूपी, पंजाब-हरियाणा समेत 7 राज्यों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, IMD की ताजा भविष्यवाणी
ट्रैवल
चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें पूजा का सबसे सस्ता सामान, फटाफट करें चेक
चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें पूजा का सबसे सस्ता सामान, फटाफट करें चेक
ट्रेंडिंग
ऐसा मुंडन पहले नहीं देखा होगा! बच्चे के साथ पूरे परिवार ने मुंडवाए बाल, मां ने भी दिया पूरा साथ, वीडियो वायरल
ऐसा मुंडन पहले नहीं देखा होगा! बच्चे के साथ पूरे परिवार ने मुंडवाए बाल, मां ने भी दिया पूरा साथ
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Embed widget