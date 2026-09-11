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हिंदी न्यूज़बिजनेसब्रिक्स समिट: क्या दिल्ली-NCR में बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

ब्रिक्स समिट: क्या दिल्ली-NCR में बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

BRICS Summit 2026 Delhi: ब्रिक्स समिट के कारण दिल्ली में कड़ी ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. ऐसे में दिल्ली-NCR में बाहर निकलने की तैयारी कर रहे लोगों के मन में सवाल है कि शराब की दुकान खुली है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 11 Sep 2026 11:44 AM (IST)
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  • शराब दुकानें या बाजार बंद की कोई घोषणा नहीं।

BRICS Summit 2026: क्या आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और आज-कल में बाहर घूमने या फिर शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. दिल्ली में 12-13 सितंबर 2026 को 18वें BRICS Summit के कारण कई अहम कदम उठाए गए है और 11 सितंबर से ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 11 सितंबर यानी आज स्कूल-कॉलेज और कोर्ट से लेकर सरकारी दफ्तर तक बंद है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ब्रिक्स समिट के कारण दिल्ली-एनसीआर में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी?

दिल्ली-NCR में बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

ब्रिक्स समिट के चलते दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में शराब के ठेके बंद करने या फिर ड्राय डे घोषित करने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. यानी ब्रिक्स समिट के दौरान शराब की दुकानें या फिर सामान्य बाजारों को बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कारण किसी दूसरे इलाके में पहुंचने में आपको दिक्कत हो सकती है.

आज से ही लागू हैं ट्रैफिक पाबंदियां

बता दें कि आज यानी 11 सितंबर से ही शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. इसका असर खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर पड़ सकता है. अगर आप सेंट्रल दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में घूमने या फिर दूसरे कारण से जा रहे हैं तो इस समय ट्रैफिक पाबंदियों के चलते आपको परेशानी हो सकती है.

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ब्रिक्स समिट 12  और 13 सितंबर को होगा 

इस साल भारत BRICS की अध्यक्षता कर रहा है. ये 18वां BRICS Summit 12 और 13 सितंबर 2026 को होने वाला है. अगर जगह की बात करें तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित होगा. इसी के चलते दिल्ली में जरूरी सुरक्षा फैसले लिए गए हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 11 Sep 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Business News Liquor Shop BRICS Summit 2026
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