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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितना सस्ता हुआ 14.2 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? समझें घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट में फर्क

आज कितना सस्ता हुआ 14.2 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? समझें घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट में फर्क

दिवाली से पहले जानें दिल्ली, मुंबई, पटना समेत बड़े शहरों में 14.2 किलो घरेलू और 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर के ताजा भाव क्या हैं. यहां से आप दोनों ही एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में अंतर समझ सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है. कहीं घर में मिठाइयां बनेंगी तो कहीं मेहमानों के लिए पकवान तैयार होंगे. ऐसे में अगर आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो बुकिंग करने से पहले उसका ताजा भाव जान लेना जरूरी है. आज 22 अक्टूबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

अक्टूबर की शुरुआत में ही कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ था, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया. यानी घर में खाना बनाने वाले लोगों और होटल-रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमतों में अलग-अलग स्थिति बनी हुई है.  

आज कितने रुपए में मिल रहा है घरेलू गैस सिलेंडर?

22 अक्टूबर 2026 को ताजा रेट लिस्ट के मुताबिक, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव सामने नहीं आया है. दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपए है, जबकि मुंबई में 941.50 रुपए देने पड़ते हैं. पटना में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,031.50 रुपए है. यानी अगर आप दिवाली के लिए घर में पकवान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिलहाल घरेलू सिलेंडर के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे. हालांकि, आपके शहर में लागू कीमत अलग हो सकती है. 

आपके शहर में घरेलू सिलेंडर का कितना है भाव?

  • दिल्ली- 942 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • मुंबई- 941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • कोलकाता- 968 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • चेन्नई- 957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • नोएडा- 939.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • गुरुग्राम- 950.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • लखनऊ- 979.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • जयपुर- 945.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • पटना- 1,031.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
  • हैदराबाद- 994 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम

कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से क्या हुआ?

घरेलू सिलेंडर के दाम भले ही स्थिर हों, लेकिन कमर्शियल LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को अक्टूबर की शुरुआत में महंगाई का झटका लगा था. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 62.50 रुपए बढ़कर 2,810 रुपए हो गई थी. मुंबई में इसका भाव 2,764.50 रुपए और पटना में 3,100.50 रुपए है. 

इसका असर होटल, रेस्तरां, ढाबों और कैटरिंग का काम करने वाले कारोबारियों पर पड़ता है. त्योहारों के समय जब मिठाइयों, स्नैक्स और खाने-पीने की चीजों की मांग बढ़ती है, तब गैस की लागत भी कारोबार के खर्च का हिस्सा बनती है. हालांकि, गैस महंगी होने से हर दुकान पर खाने की कीमत बढ़ना जरूरी नहीं है. ये कारोबारी के बाकी खर्च और कीमत तय करने के फैसले पर भी निर्भर करता है. 

आपके शहर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 

  • दिल्ली- 2810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • मुंबई- 2764.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • कोलकाता- 2954 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • चेन्नई- 2983 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • नोएडा- 2810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • गुरुग्राम- 2828 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • लखनऊ- 2932.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • जयपुर- 2839 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • पटना- 3100.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • हैदराबाद- 3065 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

गैस की कीमत तय कैसे होती है?

भारत में LPG की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस के भाव और रुपए-डॉलर की विनिमय दर का असर पड़ता है. तेल विपणन कंपनियां आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, दोनों तरह के सिलेंडर के दाम में बदलाव एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं है.  

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 22 Oct 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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