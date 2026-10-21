अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर गुजरात के जामनगर पहुंचे. जहां उन्होंने जामनगर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफायनरी का दौरा किया. इस दौरान मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी ने मिलकर दोनों का स्वागत किया और उन्हें पूरी रिफायनरी का दौरा करवाया. सभी ने मिलकर जरूरी मुद्दों और ऊर्जा को लेकर अहम बातचीत भी की.



मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत ने मार्को रूबियो और सर्जियो गोर को रिफायनरी की आधुनिक तकनीक, बड़े पैमाने पर होने वाले काम और तेल शोधन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी दी.

ऊर्जा और निवेश पर हुई चर्चा

इस मुलाकात के दौरान वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति और पारंपरिक ऊर्जा के साथ-साथ नई ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबारी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई. इसके अलावा लोगों और उद्योगों को भरोसेमंद और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराने, ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने को लेकर बातचीत हुई जिससे कि जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित न हो.

इसके अलावा इस दौरान ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निवेश पर भी अहम चर्चा हुई. इतना ही नहीं बल्कि ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच बढ़ते संबंधों को मजबूत करने पर भी विचार- विमर्श किया गया.

अंबानी परिवार ने दी प्रोजेक्ट्स की जानकारी

दौरे के दौरान मार्को रुबियो और सर्जियो गोर को मुकेश अंबानी ने रिलायंस के नए ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया. इनमें न्यू एनर्जी से जुड़ी गीगाफैक्ट्रियां शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग चरणों में शुरू किया जा रहा है. इसके अलावा, निर्माणाधीन डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी दी गई. मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने जामनगर परिसर को भविष्य में नई तकनीक, इनोवेशन और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की अपनी योजना के बारे में भी बताया.

अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाएं

चर्चा में डेटा सेंटर और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए भरोसेमंद बिजली की जरूरत पर भी बात हुई. साथ ही, तकनीक, इंजीनियरिंग और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशने पर विचार किया गया.

रिलायंस के मुताबिक, इस मुलाकात में उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों के लिए कारोबारी साझेदारी के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई. इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के दौरे के लिए उनका आभार जताया.

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