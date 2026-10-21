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हिंदी न्यूज़बिजनेसटेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा जामनगर, मुकेश अंबानी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने पेश किया विजन

टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा जामनगर, मुकेश अंबानी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने पेश किया विजन

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफायनरी का दौरा करने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी के साथ उन्होंने ऊर्जा और निवेश पर चर्चा की.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Oct 2026 11:13 PM (IST)
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर गुजरात के जामनगर पहुंचे. जहां उन्होंने जामनगर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफायनरी का दौरा किया. इस दौरान मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी ने मिलकर दोनों का स्वागत किया और उन्हें पूरी रिफायनरी का दौरा करवाया. सभी ने मिलकर जरूरी मुद्दों और ऊर्जा को लेकर अहम बातचीत भी की.

मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत ने मार्को रूबियो और सर्जियो गोर को रिफायनरी की आधुनिक तकनीक, बड़े पैमाने पर होने वाले काम और तेल शोधन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी दी.

ऊर्जा और निवेश पर हुई चर्चा
इस मुलाकात के दौरान वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति और पारंपरिक ऊर्जा के साथ-साथ नई ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबारी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई. इसके अलावा लोगों और उद्योगों को भरोसेमंद और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराने, ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने को लेकर बातचीत हुई जिससे कि जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित न हो.

टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा जामनगर, मुकेश अंबानी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने पेश किया विजन

इसके अलावा इस दौरान ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निवेश पर भी अहम चर्चा हुई. इतना ही नहीं बल्कि ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच बढ़ते संबंधों को मजबूत करने पर भी विचार- विमर्श किया गया.

अंबानी परिवार ने दी प्रोजेक्ट्स की जानकारी
दौरे के दौरान मार्को रुबियो और सर्जियो गोर को मुकेश अंबानी ने रिलायंस के नए ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया. इनमें न्यू एनर्जी से जुड़ी गीगाफैक्ट्रियां शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग चरणों में शुरू किया जा रहा है. इसके अलावा, निर्माणाधीन डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी दी गई. मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने जामनगर परिसर को भविष्य में नई तकनीक, इनोवेशन और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की अपनी योजना के बारे में भी बताया.

टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा जामनगर, मुकेश अंबानी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने पेश किया विजन

अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाएं
चर्चा में डेटा सेंटर और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए भरोसेमंद बिजली की जरूरत पर भी बात हुई. साथ ही, तकनीक, इंजीनियरिंग और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशने पर विचार किया गया.

रिलायंस के मुताबिक, इस मुलाकात में उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों पक्षों के लिए कारोबारी साझेदारी के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई. इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के दौरे के लिए उनका आभार जताया.

ये भी पढ़ें: डाटा लीक के बाद SBI में आपका खाता सुरक्षित है या नहीं, खुद बैंक ने बताया

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 21 Oct 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Reliance Industries US Secretary Of State
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