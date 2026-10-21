Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस1 साल की FD पर बंपर रिटर्न, कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज?

1 साल की FD पर बंपर रिटर्न, कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज?

यदि आप एक साल की FD करना चाहते हैं तो जानते हैं इस पर कितना रिटर्न मिलेगा? वैसे इसके लिए अलग- अलग बैंकों की ब्याज दरें अलग होती हैं. आइये बताते हैं किस बैंक में 1 लाख जमा करने पर तगड़ा रिटर्न मिलेगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Oct 2026 11:44 PM (IST)
Preferred Sources

अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई लोग FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं. जिसमें एक लंब-संब रकम को बैंक खाते में बतौर एफडी जमा कर दिया जाता है और इस पर बैंक ब्याज देता है. लेकिन हर बैंक अपने ग्राहक को अलग- अलग ब्याज दर देता है. ऐसे में अगर आप एक साल के लिए 1 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करना चाहते हैं, तो अलग-अलग बैंक अलग ब्याज दरें दे रहे हैं.

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साल की FD पर 7.25% तक का ब्याज दे रहे हैं. वहीं SBI, HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों की दरें इससे कम हैं.

कौन सा बैंक दे रहा कितना ब्याज?
यदि आप 1 लाख रुपये की FD करवाने का सोच रहे हैं, तो आइये बताते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों में से, कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है? ये ब्याज दरें और अनुमानित मैच्योरिटी राशि पर आधारित हैं.

स्मॉल फाइनेंस बैंक

बैंक 1 साल की ब्याज दर मैच्योरिटी पर रकम
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% 1,07,450 रुपये
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% 1,07,450 रुपये
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.10% 1,07,291 रुपये
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.00% 1,07,186 रुपये

प्राइवेट बैंक

बैंक 1 साल की ब्याज दर मैच्योरिटी पर रकम
एसबीएम बैंक इंडिया 7.10% 1,07,291 रुपये
बंधन बैंक 7.00% 1,07,186 रुपये
डीसीबी बैंक 6.90% 1,07,081 रुपये
आरबीएल बैंक 6.90% 1,07,081 रुपये
HDFC बैंक 6.25% 1,06,398 रुपये
ICICI बैंक 6.25% 1,06,398 रुपये
एक्सिस बैंक 6.25% 1,06,398 रुपये

सरकारी बैंक

बैंक 1 साल की ब्याज दर मैच्योरिटी पर रकम
बैंक ऑफ इंडिया 6.50% 1,06,660 रुपये
इंडियन ओवरसीज बैंक 6.50% 1,06,660 रुपये
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.40% 1,06,555 रुपये
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 6.25% 1,06,398 रुपये
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 6.25% 1,06,398 रुपये
बैंक ऑफ बड़ौदा 6.25% 1,06,398 रुपये
कैनरा बैंक 6.25% 1,06,398 रुपये

FD कराने से पहले इन बातों का ध्यान रखें
एफडी केवल ऐसे ही नहीं करवा देना चाहिए, बल्कि इससे पहले कुछ जरूरी बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए जैस कि, सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर बैंक न चुनें, FD से मिलने वाला ब्याज आपकी कर देनदारी को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में टैक्स का भी ध्यान रखें. सभी नियमों को ध्यान से पढ़ें जिसमें समय से पहले पैसा निकालने के नियम भी जरूरी है.

ये भी पढ़ें: डाटा लीक के बाद SBI में आपका खाता सुरक्षित है या नहीं, खुद बैंक ने बताया

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 11:44 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit FD Return
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा जामनगर, मुकेश अंबानी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने पेश किया विजन
टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा जामनगर, मुकेश अंबानी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने पेश किया विजन
बिजनेस
डाटा लीक के बाद SBI में आपका खाता सुरक्षित है या नहीं, खुद बैंक ने बताया
डाटा लीक के बाद SBI में आपका खाता सुरक्षित है या नहीं, खुद बैंक ने बताया
बिजनेस
पेट्रोल डीजल फिर महंगा होना तय! सितंबर में कच्चे तेल का बिल 47% बढ़ा
पेट्रोल डीजल फिर महंगा होना तय! सितंबर में कच्चे तेल का बिल 47% बढ़ा
बिजनेस
सितंबर में 7.9% बढ़ी भारत के कोर सेक्टर की ग्रोथ, उद्योगों के बेहतर प्रदर्शन ने बढ़ाई विकास दर
सितंबर में 7.9% बढ़ी भारत के कोर सेक्टर की ग्रोथ, उद्योगों के बेहतर प्रदर्शन ने बढ़ाई विकास दर
Advertisement

वीडियोज

UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश... 'वोट काटने' पर क्लेश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एसआईआर के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारी, अभिजीत दीपके -राकेश टिकैत समेत पहुंचेंगे ये नेता
एसआईआर के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारी, अभिजीत दीपके -राकेश टिकैत समेत पहुंचेंगे ये नेता
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
इंडिया
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी
न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी
ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
विश्व
दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति
दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति
इंडिया
Explained: भारत में पाकिस्तान के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
भारत में PAK के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
ट्रेंडिंग
Collab हो गया...भारत-पाक के स्कैमर्स ने मिल लूटा कनाडा का बैंक
Collab हो गया...भारत-पाक के स्कैमर्स ने मिल लूटा कनाडा का बैंक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget