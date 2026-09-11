Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबिना QR स्कैन किए अब पेमेंट! जानें कैसे काम करेगा UPI का नया 'टैप एंड पे' फीचर?

बिना QR स्कैन किए अब पेमेंट! जानें कैसे काम करेगा UPI का नया 'टैप एंड पे' फीचर?

RBI और NPCI ने यूपीआई के नए फीचर 'टैप एंड पे' को लॉन्च कर दिया है. इसी के साथ Google Pay और Phonepe को खोलने का झंझट खत्म हो गया है. फोन को सिर्फ मर्चेंट मशीन पर टैप करते ही पेमेंट हो जाएगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 11 Sep 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • RBI-NPCI ने 'UPI Tap & Pay' सुविधा लॉन्च की है.
  • यह बिना ऐप खोले NFC-सक्षम फोन से भुगतान होगा.
  • कम/बिना नेटवर्क क्षेत्रों में भी करेगा काम.
  • ₹5000 तक भुगतान बिना UPI पिन के संभव.

डिजिटलाइजेशन के इस जमाने में UPI से पेमेंट करना बहुत आसान है. हालांकि, कभी-कभार इंटरनेट स्लो होने की वजह से Google pay और Phonepe जैसे ऐप्स को खोलने में परेशानी आती है. लेकिन अब UPI के नए फीचर 'Tap & Pay' के साथ यह समस्या भी दूर हो गई है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF 2026) के दौरान  'UPI Tap & Pay' और 'MyUPI' को लॉन्च कर दिए हैं. इसका मकसद यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाना है.

कैसे काम करेगा UPI Tap & Pay?

यह एक ऐसा फीचर है, जिसमें बिना क्यूआर (QR) कोड स्कैन किए या बिना यूपीआई ऐप खोले ही आप पेमेंट कर पाएंगे. यह वाई-फाई वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, जिन्हें स्वाइप मशीन पर टैप करके पेमेंट करते हैं. इसमें भी आपको बस  NFC-इनेबल्ड स्मार्टफोन को अनलॉक कर दुकानदार की पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) मशीन या स्मार्ट टैग के पास ले जाना होगा.

फिर मर्चेंट मशीन के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा. यानी कि इसमें आपको Google Pay, PhonePe, या Paytm जैसे ऐप को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.इसकी एक और खास बात यह है कि यह कम या बिना मोबाइल नेटवर्क वाले इलाकों (जैसे बेसमेंट, पहाड़ों या मेट्रो स्टेशनों) में भी काम कर सकती है. 

बिना पिन के 5000 तक का पेमेंट

NCPI ने छोटे पेमेंट के लिए बिना यूपीआई पिन डाले 5,000 तक के ट्रांजैक्शन की छूट दी है. हालांकि, इससे बड़ी रकम के लिए आपको पिन डालना होगा. कुल मिलाकर इस नए फीचर के साथ UPI का इस्तेमाल अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. खासकर, उन यूजर्स के लिए जिनके फोन में अकसर इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की दिक्कत रहती है.  

MyUPI क्या है और कैसे काम करेगा?

MyUPI एक AI-संचालित कस्टमर सपोर्ट और कंट्रोल प्लेटफॉर्म है. यह एनपीसीआई के स्मॉल लैंग्वेज मॉडल 'FiMI' पर बेस्ड है, जिसका मकसद अलग-अलग बैंक और यूपीआई ऐप्स के जरिए किए गए UPI ट्रांजैक्शन और ऑटो की जानकारी को एक ही जगह उपलब्ध कराना है. यानी कि आपके पास चाहे जितने भी बैंक अकाउंट हों या आप जितने भी यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करते हों, MyUPI आपको आपके सभी ट्रांजैक्शन और ऑटो-पे मैंडेट की पूरी जानकारी एक ही जगह पर दिखाएगा.

इस फीचर को 'सेफ्टी स्विच' के साथ लॉन्च किया गया है. अगर आपको कभी लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है या कोई धोखाधड़ी हुई, तो आप एक सिंगल क्लिक से 'सेफ्टी स्विच' एक्टिव कर आपके खाते से हुए सभी यूपीआई डेबिट को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

लगातार 4 दिन बैंक बंद, हड़ताल पर जा रहे कर्मचारी; इन तरीकों से निपटाएं काम 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Reserve Bank Of India NPCI RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
लगातार 4 दिन बैंक बंद, हड़ताल पर जा रहे कर्मचारी; इन तरीकों से निपटाएं काम
लगातार 4 दिन बैंक बंद, हड़ताल पर जा रहे कर्मचारी; इन तरीकों से निपटाएं काम
बिजनेस
खतरे की आहट! भारत ने बढ़ाया अपना LPG प्रोडक्शन, रिफाइनरियों को नया टारगेट
खतरे की आहट! भारत ने बढ़ाया अपना LPG प्रोडक्शन, रिफाइनरियों को नया टारगेट
बिजनेस
आज 11 सितंबर को पेट्रोल महंगा हुआ या सस्ता? डीजल का क्या चल रहा रेट, करें चेक
आज 11 सितंबर को पेट्रोल महंगा हुआ या सस्ता? डीजल का क्या चल रहा रेट, करें चेक
बिजनेस
गुजरात में शराब बैन, फिर भी लोग गटक गए 60,000 लीटर दारू, सरकार का खुलासा
गुजरात में शराब बैन, फिर भी लोग गटक गए 60,000 लीटर दारू, सरकार का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LIVE: ब्रिक्स समिट 2026 के लिए सजी नई दिल्ली, पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे जिनपिंग
LIVE: ब्रिक्स समिट 2026 के लिए सजी नई दिल्ली, पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे जिनपिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'AMU में विवादित जमीन पर PM मोदी के नाम से बने हॉस्टल', छात्र ने उठाई मांग
'AMU में विवादित जमीन पर PM मोदी के नाम से बने हॉस्टल', छात्र ने उठाई मांग
विश्व
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
क्रिकेट
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र कुमार ने विक्रांस मैसी को किया रिप्लेस, श्वेता त्रिपाठी बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
'मिर्जापुर द मूवी' में जितेंद्र ने किया विक्रांत मैसी को रिप्लेस, श्वेता बोलीं- 'जीतू ने जो किया वो...'
विश्व
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
पुतिन का खाना कौन बनाता है, कौन टेस्ट करता है, सुरक्षा कौन करता है? जानें सब
बिहार
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
'मुझे बेचारा कहना सही है...', सम्राट चौधरी के बयान पर बोले प्रशांत किशोर
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
दिल्ली में फिर बरसेंगे बादल, मिलेगी गर्मी से राहत, जानें IMD अपडेट
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget