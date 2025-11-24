ढाबे से लेकर रिजॉर्ट तक, रियल एस्टेट से हॉस्पैटिलिटी तक… जानें कितना बड़ा धर्मेन्द्र का कारोबार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Dharmendra Passes Away At 89: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. सोमवार को आई उनके निधन की खबर ने पूरे फिल्म उद्योग को गहरे शोक में डाल दिया. लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेन्द्र का शानदार फिल्मी सफर, व्यवसाय और जीवन की उपलब्धियां आज भी लोगों के बीच मिसाल बनी रहेंगी. वे अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर लंबे वक्त तक राज करते रहे.

लगभग 300 से अधिक फिल्मों में दमदार भूमिकाएँ निभाकर उन्होंने दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी. अभिनय के साथ-साथ उन्होंने हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और ब्रांड एंडोर्समेंट में भी मजबूत पहचान बनाई.

ढाबे से बड़े रेस्टोरेंट तक का सफर

धर्मेन्द्र का हॉस्पिटैलिटी कारोबार भी काफी सफल रहा. ही-मैन रेस्टोरेंट — 2020 में हरियाणा के करनाल में शुरू किया गया. गरम-धरम ढाबा — 2015 में लॉन्च हुआ, जिसका पहला आउटलेट दिल्ली के कनॉट प्लेस में खुला. इन रेस्टोरेंट्स की देशभर में कई शाखाएँ हैं और यह उनके ब्रांड के विस्तार का बड़ा हिस्सा रहा.

प्रोडक्शन हाउस और रियल एस्टेट

1983 में धर्मेन्द्र ने विजयता फिल्म्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था. यही वह प्रोडक्शन हाउस है जिसने उनके बेटे सनी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया. मुंबई में उनके कई फ्लैट्स, बंगले और अन्य संपत्तियाँ हैं, जिनसे उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. इसके अलावा विज्ञापनों और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी वे करोड़ों कमाते थे.

धर्मेन्द्र की कुल संपत्ति

धर्मेन्द्र ने 1960 में दिल भी तेरा, हम भी तेरे फिल्म से डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें मात्र 51 रुपये मिले थे. इसके बाद धर्मवीर, शोले, प्रतिज्ञा, सीता और गीता जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का "ही-मैन" बना दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निधन के समय उनकी कुल संपत्ति लगभग 500 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें: दुबई एयर शो के दौरान तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश से लुढ़के शेयर, HAL ने कहा- प्रदर्शन पर नहीं होगा असर