दुबई एयर शो के दौरान तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश से लुढ़के शेयर, HAL ने कहा- प्रदर्शन पर नहीं होगा असर

HAL on Tejas Crash: दुबई एयर शो में एलसीए-तेजस की दुर्घटना के बाद उसके भविष्य, एचएएल की उत्पादन क्षमता और निर्यात संभावनाओं को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थीं. हालांकि, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने साफ कर दिया है कि यह घटना केवल एक अलग-थलग (Isolated) हादसा है और इससे कंपनी के बिज़नेस ऑपरेशन्स, वित्तीय प्रदर्शन या डिलीवरी शेड्यूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. कंपनी ने यह जानकारी बीएसई और एनएसई को पत्र लिखकर दी है.

तेजस का महत्व और तैनाती

एलसीए-तेजस को एचएएल ने डीआरडीओ के सहयोग से विकसित किया था और वर्ष 2016 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया. वर्तमान में वायुसेना तेजस की दो स्क्वाड्रन संचालित कर रही है. एक तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर और दूसरी पाकिस्तान सीमा के पास एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात है. तेजस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरस्पेस पेट्रोलिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

21 नवंबर को दुबई में एयर शो के दौरान एलसीए-तेजस क्रैश हो गया था. विमान को वायुसेना के विंग कमांडर नमंश स्याल उड़ा रहे थे, जिनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई. भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है.

दुर्घटना के बाद तेजस के एडवांस वर्जन और उसके निर्यात को लेकर चिंताएं सामने आईं, क्योंकि एचएएल इस समय वायुसेना के लिए एलसीए तेजस मार्क-1ए का उत्पादन कर रही है और इसे कई मित्र देशों को निर्यात करने की तैयारी में भी है. एचएएल ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना से उत्पादन, सप्लाई या भविष्य की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कंपनी जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है.

तेजस मार्क-1ए का उत्पादन और इंजन सप्लाई

पिछले महीने ही नासिक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तेजस के मार्क-1ए संस्करण की पहली उड़ान सफलतापूर्वक हुई थी. वर्ष 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 83 तेजस मार्क-1ए विमानों का करार किया था, लेकिन अमेरिका के साथ संबंधों में आई नरमी और अन्य औपचारिकताओं के कारण GE F-404 इंजन की सप्लाई में लगभग दो साल की देरी हुई. अभी तक केवल 4 इंजन ही डिलीवर हुए हैं.

सितंबर 2024 में मंत्रालय ने 97 अतिरिक्त तेजस मार्क-1ए का अतिरिक्त करार किया, जिससे अगले दशक में वायुसेना को कुल 180 तेजस मार्क-1ए मिलने की संभावना है. इन विमानों के लिए एचएएल ने इस महीने GE-Aerospace से 113 अतिरिक्त F-404 इंजन का नया सौदा किया है.

