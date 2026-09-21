सबसे सस्ती ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन कहां मिल रही है? 14,000 से भी कम में ये मॉडल, देखें पूरी लिस्ट

आजकल महिलाएं घर में हाउस हैल्प या फिर मशीन के लिए एकदम परेशान रहती हैं. घर के काम इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें कपड़े और बर्तन सब एकसाथ संभालना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप कपड़े धोने के झंझट से छुटकारा पाना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर के लिए एक ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए. आपको लगता होगा कि फूल्ली ऑटोमैटिकल मशीन तो बहुत महंगा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. बाजार में कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं जो कम बजट में मिल जाते हैं.

14 हजार तक के कौन-कौन के मॉडल हैं?

अगर आपका बजट 14 हजार रुपए का है तो भी आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं. फ्लिपकार्ट या अमेजन पर सर्च करें तो गोदरेज का 6 किलो वाला फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 13,200 रुपए में मिल रहा है. वहीं सैमसंग के 6.2 किलो के फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन की कीमत 13,900 रुपए है.

इसके अलावा ओनिडा 7 किलोग्राम के फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन भी बस 13,990 रुपए का ही है और वोल्टास बेको 6.5 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 13,897 रुपए में है.

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सबसे सस्ता मॉडल कौन सा है?

अब इन सबमें से भी सबसे सस्ता मॉडल देखें तो गोदरेज का 6 किलो वाला फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन सिर्फ 13,200 रुपए में मिल रहा है. इसमें 700 RPM की स्पिन स्पीड दी गई है. अगर आप सैमसंग के फैन हैं तो सैमसंग का 6.2 किलो वाला फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 13,900 रुपए में मिल जाएगा.

7 किलो की मशीन भी बस 14 हजार में?

अगर आपकी जरूरत थोड़ी ज्यादा है तो गोदरेज 7 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 14,090 रुपए में मिल रहा है. इसमें 5 स्टार रेटिंग और 720 RPM तक की स्पिन स्पीड दी गई है. यानी सिर्फ करीब 900 रुपए का अंतर होने पर 6 किलो की जगह 7 किलो क्षमता वाला ऑप्शन भी मिल सकता है.

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टॉप लोड या फ्रंट लोड, कौन सी लें?

अगर ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो टॉप लोड फुल्ली ऑटोमैटिक मॉडल ज्यादा सस्ता मिल जाता है. फ्रंट लोड मशीनों की कीमत ज्यादा होती है. जैसे गोदरेज का ही 6 किलो वाला फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड मशीन करीब 22,790 रुपए में है, जबकि 6 किलोग्राम फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोड मॉडल सिर्फ 13,200 रुपए में मिल जाएगा.

6 किलो या 7 किलो, क्या खरीदें?

वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले देखें कि आपके घर में कितने लोग हैं और रोज कितने कपड़े धुलते हैं. जिस घर में 2 से 3 लोग हैं वहां, 6 किलोग्राम वाली मशीन काम आ सकती है, जबकि ज्यादा लोग वाले परिवार के लिए 7 किलो या उससे ज्यादा वाली मशीन ही खरीदें.