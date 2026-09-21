गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली- छठ से पहले खुशखबरी, सस्ते होंगे कपड़े! सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

दीवाली- छठ से पहले खुशखबरी, सस्ते होंगे कपड़े! सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने RoSCTL को पांच साल और बढ़ाने के साथ-साथ इसके बजट को भी दोगुना करने की मांग की है. इस पर आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय के 'डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर' को लेना है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकार टेक्सटाइल निर्यात हेतु RoSCTL स्कीम आगे बढ़ा सकती है.
  • यह स्कीम निर्यातकों के छिपे टैक्स लौटाकर प्रतिस्पर्धी बनाती है.
  • उद्योग ने पाँच साल विस्तार माँगा है, लागत घटाकर निर्यात बढ़ेगा.
  • स्कीम घरेलू नहीं, बल्कि विदेशी खरीदारों को सीधा लाभ देगी.

सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने वाली स्कीम 'रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज' (RoSCTL) की समय-सीमा 30 सितंबर से आगे बढ़ा सकती है.

नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी के दिए बयान के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जहां इंडस्ट्री ने इस स्कीम को 16वें फाइनेंस कमीशन की अवधि के साथ मिलाने के लिए इसे पांच साल और बढ़ाने की मांग की है, वहीं इसे कितना बढ़ाया जाए, इस पर आखिरी फैसला फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (DoE) को लेना है. अधिकारी ने आगे कहा, "हमने DoE से यह भी कहा है कि वे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए तय 5,000 करोड़ रुपये के बजट को दोगुना कर दें."

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Explained: आखिर कौन चलाता है Tata ग्रुप? चेयरमैन की कुर्सी से लिस्टिंग तक, समझिए पूरा विवाद क्या है
Explained: आखिर कौन चलाता है Tata ग्रुप? चेयरमैन की कुर्सी से लिस्टिंग तक, समझिए पूरा विवाद क्या है
बिजनेस
एक ही प्याली में चाय पी रहे बाघ और बकरी, Wagh Bakri के अनोखे Logo का 100 साल पुराना राज जानें
एक ही प्याली में चाय पी रहे बाघ और बकरी, Wagh Bakri के अनोखे Logo का 100 साल पुराना राज जानें
बिजनेस
टाटा में सबसे बड़ी कानूनी जंग, आमने-सामने आए देश के दो दिग्गज वकील सिंघवी और साल्वे
टाटा में सबसे बड़ी कानूनी जंग, आमने-सामने आए देश के दो दिग्गज वकील सिंघवी और साल्वे
बिजनेस
कैश नहीं, UPI चलेगा... PVR INOX में पेमेंट पर किचकिच! सीधे कोर्ट पहुंचा ग्राहक
कैश नहीं, UPI चलेगा... PVR INOX में पेमेंट पर किचकिच! सीधे कोर्ट पहुंचा ग्राहक

क्या है RoSCTL स्कीम?

RoSCTL के तहत, सरकार टेक्सटाइल एक्सपोर्ट (जिसमें कपड़े, गारमेंट्स और बुने हुए या निटेड आइटम शामिल हैं) पर लगने वाले स्टेट और सेंट्रल टैक्स का रिइंबर्समेंट करती है. यानी कि कपड़ों के उत्पादन के दौरान चाहें वह गारमेंट्स हो या होम टेक्सटाइल, राज्य और केंद्रीय सरकार उस पर कई ऐसे टैक्स लगाते हैं, जो  GST रिफंड के दायरे में नहीं आते. RoSCTL स्कीम इन्हीं छिपे हुए टैक्स को रिफंड कर देती है.

स्कीम के तहत बिजली, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट (VAT), मंडी कर, स्टांप ड्यूटी, और लॉजिस्टिक्स पर लगने वाले टैक्स से छूट मिलती है. टैक्स रिफंड होने के बाद  निर्यातकों के लिए उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, जिससे वे चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले वैश्विक बाजार में मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं. स्कीम का मकसद यह पक्का करना है कि एक्सपोर्ट टैक्स के बगैर हो, जिससे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे. FY27 के बजट में दिए गए संशोधित अनुमान के मुताबिक, सरकार ने 2025-26 (FY26) में RoSCTL पर 10,010 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. 

समयसीमा बढ़ने से क्या होगा फायदा?

इंडस्ट्री को उम्मीद है कि 30 सितंबर तक इस स्कीम को बढ़ाने और इसके लिए फंड के आवंटन पर आखिरी फैसला हो जाएगा. टेक्सटाइल इंडस्ट्री लंबे समय से RoSCTL स्कीम में निश्चितता और पूर्वानुमान की मांग कर रही है.

स्कीम की समय सीमा बढ़ने से देश के टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. टैक्स रिफंड वापस मिलने से निर्यातकों के लिए उत्पादन लागत में 4% से 6% तक की कमी आएगी, इनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं होगी, भारतीय निर्यातक वैश्विक बाजार में कपड़ों की कीमतें में कम रख पाएंगे, जिससे ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ेगा. इससे निर्यातक आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए विदेशी खरीदारों के साथ सटीक कीमतों पर लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकेंगे.

क्या छठ-दीवाली में सस्ते होंगे कपड़े?

RoSCTL योजना की समय सीमा बढ़ने से घरेलू बाजारों में तो दीवाली और छठ पर आम जनता के लिए कपड़े सस्ते नहीं होंगे क्योंकि यह स्कीम सिर्फ विदेशों में निर्यात होने वाले कपड़ों के लिए है. हालांकि,अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों जैसे  विदेशी बाजारों में भारतीय कपड़े जरूर सस्ते होंगे और वहां के खरीदारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. 

ये भी पढ़ें:

टाटा में सबसे बड़ी कानूनी जंग, आमने-सामने आए देश के दो दिग्गज वकील सिंघवी और साल्वे 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Textile Export Scheme RoSCTL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Explained: आखिर कौन चलाता है Tata ग्रुप? चेयरमैन की कुर्सी से लिस्टिंग तक, समझिए पूरा विवाद क्या है
Explained: आखिर कौन चलाता है Tata ग्रुप? चेयरमैन की कुर्सी से लिस्टिंग तक, समझिए पूरा विवाद क्या है
बिजनेस
एक ही प्याली में चाय पी रहे बाघ और बकरी, Wagh Bakri के अनोखे Logo का 100 साल पुराना राज जानें
एक ही प्याली में चाय पी रहे बाघ और बकरी, Wagh Bakri के अनोखे Logo का 100 साल पुराना राज जानें
बिजनेस
टाटा में सबसे बड़ी कानूनी जंग, आमने-सामने आए देश के दो दिग्गज वकील सिंघवी और साल्वे
टाटा में सबसे बड़ी कानूनी जंग, आमने-सामने आए देश के दो दिग्गज वकील सिंघवी और साल्वे
बिजनेस
कैश नहीं, UPI चलेगा... PVR INOX में पेमेंट पर किचकिच! सीधे कोर्ट पहुंचा ग्राहक
कैश नहीं, UPI चलेगा... PVR INOX में पेमेंट पर किचकिच! सीधे कोर्ट पहुंचा ग्राहक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजाद समाज पार्टी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की सूची, जानें किन्हें मिला मौका
आजाद समाज पार्टी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की सूची, जानें किन्हें मिला मौका
इंडिया
'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए
'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
बिहार
बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा, पोखर में डूबने से 6 बच्चों की मौत
बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा, पोखर में डूबने से 6 बच्चों की मौत
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget