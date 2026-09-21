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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सुबह क्या है सोना- चांदी का रेट, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गोल्ड- सिल्वर?

आज सुबह क्या है सोना- चांदी का रेट, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गोल्ड- सिल्वर?

आज सोना और चांदी के भाव में कितने बदलाव हुए हैं, ये आप यहां से जान सकते हैं. इससे आपको बजट सेट करने में भी मदद मिलेगी. यहां गोल्ड और सिल्वर के शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट दे दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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इस महंगाई के दौर में सोना और चांदी में हुआ हल्का बदलाव भी काफी ज्यादा असर डालता है. आज 21 सितंबर, सोमवार का आकड़ा देखें तो सोना और चांदी दोनों के ही दाम में काफी गिरावट आई है. ये आम आदमी के लिए तो खुशी की बात है. यहां से आप जान भी सकते हैं कि आज सोना- चांदी का रेट कितना टूटा है और साथ ही यहां शहर अनुसार सोने- चांदी के दाम बताए भी गए हैं. 

कितना सस्ता हुआ सोना?

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कल तक जो सोना 1,54,381 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, उसमें आज काफी गिरावट नजर आई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोना आज शुरुआती कारोबार में 0.41% लुढ़क गया है. इसका मतलब है कि 21 सितंबर को सोने के भाव में 631 रुपए की गिरावट आई है, जिसके बाद ये 1,53,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. 

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चांदी में आई कितनी आई गिरावट?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का भाव 0.65% गिर दया है. इसका सीधा मतलब है कि चांदी के भाव में 1582 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. इसी के साथ आज चमचमाती चांदी बाजार में 2,40,021 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. वहीं, कल का आंकड़ा देखें तो 20 सितंबर को चांदी 2,41,603 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. 

अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहां सोने में कीमत गिरकर 4,396.90 डॉलर प्रति औंस हो गई है. तो वहीं, चांदी भी विश्व स्तर पर गिरकर 66.69 डॉलर प्रति औंस हो गया है. असल में देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर में मजबूती और उतार-चढ़ाव से सोने- चांदी की कीमतें प्रभावित हो रही है. इसके अलावा कच्चे तेल में गिरावट भी इसका एक कारण हो सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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