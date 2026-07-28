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हिंदी न्यूज़बिजनेसबेंगलुरु में 2 लाख सैलरी वाले भी खुद को मान रहे गरीब, टेंशन में कट रही लाइफ

बेंगलुरु में 2 लाख सैलरी वाले भी खुद को मान रहे गरीब, टेंशन में कट रही लाइफ

Viral Social Media Post: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट ने महंगे शहरों में Cost of living को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. इसे एक 26 साल के टेक वर्कर ने शेयर किया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 28 Jul 2026 10:32 AM (IST)
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  • बेंगलुरु युवक 2 लाख सैलरी पाकर भी खुद को गरीब मानता.
  • गरीबी से उठकर उसने माता-पिता को आरामदायक जीवन दिया है.
  • लाखों की बचत, निवेश के बावजूद भविष्य की चिंता सताती.

Viral Reddit Post: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर बेंगलुरु के रहने वाले एक 26 साल के यूजर का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह यह बताता नजर आ रहा है कि उसकी हर महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपये है, कोई EMI का प्रेशर नहीं है, फिर भी वह खुद को गरीब महसूस करता है. अपने पोस्ट में शख्स ने बताया कि उसे हर वक्त पैसों की चिंता सताती रहती है. इसके चलते जिंदगी में उसने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है उससे उसे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है. 

माता-पिता को दी बेहतर जिंदगी

शख्स ने बताया कि वह एक ऐसे परिवार में पला-बढ़ा है, जहां 21 साल की उम्र में अपनी पहली नौकरी मिलने तक घर की मंथली इनकम कभी भी 6000-7000 रुपये से ज्यादा नहीं रही. उनका परिवार 10x10 के एक छोटे से कमरे में रहता था. उस दौरान सबसे बड़ी प्राथमिकता परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना ही था. 2021 में जब नौकरी लगी, तो उसने यह ठान लिया कि अब माता-पिता को एक आराम की जिंदगी देनी है. 

यूजर ने लिखा, ''जब मैंने कमाना शुरू किया, तो मैंने पक्का किया कि मेरे माता-पिता काम करना बंद कर दें. वे अब हमारे घर पर रिटायरमेंट की जिदगी जी रहे हैं. मैंने उन्हें अपने होमटाउन में एक 2BHK घर में शिफ्ट कर दिया है और मैं बैंगलोर में अपने 2BHK घर में रहता हूं.''

जमकर हो रही है सेविंग

वह हर महीने म्यूचुअल फंड में 30000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट में भी 10000 रुपये अलग से रखते हैं, गोल्ड सेविंग्स में 10000 रुपये और डालते हैं और अपने माता-पिता को भी 15000-20000 रुपये भेजते हैं. उनका किराया और रहने-सहने का बाकी खर्च मिलाकर लगभग 25000 रुपये बैठता है.

शख्स ने आगे यह भी कहा, ''2021 में जब से कमाना शुरू किया, तब से मैंने स्टॉक्स में 4 लाख, FD में 2 लाख और गोल्ड में लगभग 2-2.5 लाख रुपये बचाए हैं. इसके अलावा, मेरे सैलरी अकाउंट में भी 6 लाख रुपये जमा हैं.''

किस बात की है टेंशन?

उसने अपने लिए एक स्कूटर खरीदा है, अपने घर को अच्छे सक डेकोरेट किया है, मैकबुक और स्मार्टफोन भी खरीदा है. हाल ही में अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस भी लिया है. उसे अपनी उपलब्धियों पर बेशक गर्व है, लेकिन इतने सबके बाद भी अमीर बनने का एहसास नहीं है.

शख्स ने बताया कि समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि वह एक साथ सब कुछ नहीं खरीद सकते. हर फाइनेंशियल फैसला किसी दूसरे सपने की कीमत पर लेना पड़ता है. इस साल शादी होने वाली है, जिसमें कम से कम 10 लाख रुपये का खर्च आने वाला है, एक पुरानी गाड़ी और होमटाउन में एक जमीन लेने का भी प्लान है. ख्याल एक बाइक लेने का भी है. 

दोस्त कम सैलरी के बावजूद खुश

यूजर का कहना है कि होमटाउन में उसके कई दोस्त मजदूर या ऑटो ड्राइवर है, लेकिन कम कमाई के बावजूद वे खुश है. इधर 26 साल की उम्र में, इतनी कमाई के बावजूद वह खुद को गरीब महसूस करता है. ये बात उसे ज्यादा परेशान करती है. शख्स ने खुद को लगातार फाइनेंशियल चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हुए रेडिट यूजर्स से सलाह की मांग की है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 10:32 AM (IST)
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