कच्चे तेल में गिरावट का असर, डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया

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हिंदी न्यूज़बिजनेसकच्चे तेल में गिरावट का असर, डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपयाय

कच्चे तेल में गिरावट का असर, डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपयाय

Rupee vs Dollar Today: डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती देखने को मिली है. जानिए आज रुपया कितने स्तर पर पहुंचा, कच्चे तेल की कीमतों का क्या असर पड़ा और आगे कैसी रह सकती है चाल.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jul 2026 10:27 AM (IST)
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Rupee vs Dollar Today: भारतीय मुद्रा ने मंगलवार को डॉलर के मुकाबले मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की. भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने आज 63 पैसे की बढ़त के साथ 95.90 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. असल में कच्चा तेल करीब 10% टूटकर 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और विदेशी मुद्रा बाजार में बेहतर धारणा के चलते रुपये को सहारा मिला. शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, जिससे आयातकों और निवेशकों को राहत मिली.

तेल की गिरावट से मिला सहारा
भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तो आयात बिल कम होने की संभावना बढ़ जाती है. इसका असर भारतीय मुद्रा पर पड़ता है. मंगलवार को भी यही देखने को मिला और रुपये ने डॉलर के मुकाबले बढ़त दर्ज की.

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डॉलर के मुकाबले क्यों मजबूत हुआ रुपया?

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
  • विदेशी निवेशकों का सपोर्ट
  • डॉलर इंडेक्स में नरमी
  • वैश्विक बाजारों में जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति
  • कंपनियों का अच्छा मुनाफा

आम लोगों पर क्या होगा असर?
रुपये के मजबूत होने से विदेशों से आयात होने वाले कई उत्पादों की लागत कम हो सकती है. इसका फायदा पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित वस्तुओं पर लंबे समय में देखने को मिल सकता है. वहीं विदेश यात्रा, विदेशी शिक्षा और डॉलर में भुगतान करने वाले लोगों को भी कुछ राहत मिल सकती है.

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क्या बनी रहेगी मजबूती?
बाजार जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में रुपये की चाल वैश्विक घटनाक्रम, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी. अगर कच्चा तेल नरम बना रहता है और विदेशी निवेश जारी रहता है तो रुपये को आगे भी मजबूती मिल सकती है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jul 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Business News Currency Indian Rupee Rupee Vs Dollar
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