#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटएशियाई बाजारों में हाहाकार के बीच मजबूत भारतीय शेयर बाजार, हरे निशान पर हुई ओपेनिंग

एशियाई बाजारों में हाहाकार के बीच मजबूत भारतीय शेयर बाजार, हरे निशान पर हुई ओपेनिंग

Stock Market Latest Update 28 July: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव रुकने और कच्चे तेल की कीमतों में भारी-भरकम गिरावट से शेयर बाजार को कल जबरदस्त बूस्ट मिला. आज भी बाजार सीमित दायरे में है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 28 Jul 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कच्चे तेल में गिरावट से भारतीय शेयर बाजार सपाट रहा.
  • भारतीय बाजार को आईटी का सहारा; एशियाई बाजारों में गिरावट.
  • अमेरिकी बाजार मिला-जुला, फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार.

Share Market Today on 28 July 2026: भारतीय शेयर बाजार आज सुबह से सपाट और सीमित दायरे में बना हुआ है. कल सोमवार को 776 अंकों की शानदार रिकवरी के बाद सेंसेक्स 76835 के स्तर पर है. वहीं, निफ्टी कल 228.50 अंकों की तेजी के बाद आज 23950 से 23990 के बीच कारोबार करता नजर आ रहा है. 

आज क्यों गिरने से बचा बाजार?

एशियाई बाजारों में मची भारी तबाही से भारतीय शेयर बाजार आज इसलिए बचा रहा क्योंकि कल रातों-रात कच्चे तेल की कीमतों में 8.7% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. यह भारत जैसे किसी देश के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, जो तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है.

ऊपर से आज बाजार को टेक शेयरों का भी सहारा मिला है. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज द्वारा भारतीय आईटी सेक्टर की रेटिंग अपग्रेड करने के बाद आज Infosys, TCS और Wipro जैसे शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार नीचे गिरने से बचा रहा. जेफरीज ने भारतीय आईटी सेक्टर के आउटलुक को 'अंडरवेट' ls अपग्रेड करके 'न्यूट्रल' कर दिया है. 

एशियाई बाजार

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने के बावजूद आज एशियाई बाजारों में कोहराम मचा हुआ है. सबसे बड़ी गिरावट दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में दर्ज की गई है, जो आज 7.41% से अधिक फिसलकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया है. इसी तरह से जापान के निक्केई 225 में 4.14% और टोपिक्स में 2.91% की गिरावट दर्ज की गई है. हांगकांग का हैंग सेंग (Hang Seng) इंडेक्स फ्यूचर्स पिछली क्लोजिंग 25207.18 के मुकाबले 25299 पर नजर आया. इस गिरावट की वजह ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में जारी बिकवाली है. 

अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट

मंगलवार सुबह बेंचमार्क से जुड़े US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट देखी जा रही है। निवेशक बड़ी कंपनियों की कमाई (megacap earnings) और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले के इंतजार में हैं. आज डॉऊ जोन्स फ्यूचर्स में 40 अंक या 0.08% की गिरावट देखी जा रही है. S&P 500 फ्यूचर्स में 0.09% की गिरावट आई है, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.34% तक लुढ़क गए हैं.

वहीं, सोमवार को वॉल स्ट्रीट में मिला-जुला रूख देखने को मिला. अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमलों पर अस्थायी रोक और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से डॉऊ जोन्स इंडेक्स को सहारा मिला और यह 262.83 अंक या 0.51% बढ़कर 52210.08 पर बंद हुआ. वहीं, सेमीकंडक्टर और टेक शेयरों में भारी बिकवाली के चलते नैस्डैक कंपोजिट 0.18% गिरकर 24,932.08 पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स ने कल 0.02%  की मामूली बढ़त हासिल की थी.

क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में आज भी गिरावट जारी है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.98% गिरकर 81.80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.70% की गिरावट के साथ 87.74 डॉलर पर ट्रेड कर रहे है, जो 90 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से काफी नीचे है. COMEX पर भी आज क्रूड की कीमतें 1.04% गिरकर 81.74 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं. 

डॉलर इंडेक्स

छह प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की डॉलर की वैल्यू मापने वाला US डॉलर इंडेक्स (DXY) भले ही आज 0.03% गिरकर 101.50 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यह अपने 1 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर मजबूत बना हुआ है. 

ये भी पढ़ें:

इनकम 4 लाख से कम, फिर भी भरना होगा ITR; बड़े सख्त हैं ये 6 बड़े नियम 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Stock Market Updates SHARE MARKET
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
एशियाई बाजारों में हाहाकार के बीच मजबूत भारतीय शेयर बाजार, हरे निशान पर हुई ओपेनिंग
एशियाई बाजारों में हाहाकार के बीच मजबूत भारतीय शेयर बाजार, हरे निशान पर हुई ओपेनिंग
स्टॉक मार्केट
पंतजलि के आटे में कीटनाशक,बाजार से वापस मंगाने का आदेश; शेयर धड़ाम
पंतजलि के आटे में कीटनाशक,बाजार से वापस मंगाने का आदेश; शेयर धड़ाम
स्टॉक मार्केट
Share Market Today: शेयर बाजार बम-बम, 549 चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 160 अंक ऊपर
शेयर बाजार बम-बम, 549 चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 160 अंक ऊपर
स्टॉक मार्केट
Share Market Today: दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार! क्रूड ऑयल संकट से घबराए निवेशक, सेंसेक्स-निफ्टी फिसले
दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार! क्रूड ऑयल संकट से घबराए निवेशक, सेंसेक्स-निफ्टी फिसले
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्कूल नहीं गए पर संविधान का पूरा पता, CJP प्रदर्शन में वायरल इरफान कौन?
स्कूल नहीं गए पर संविधान का पूरा पता, CJP प्रदर्शन में वायरल इरफान कौन?
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
इंडिया
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
स्पोर्ट्स
'अभिषेक शर्मा पर कड़े फैसले लो', क्यों भड़के टीम इंडिया के पूर्व कप्तान
'अभिषेक शर्मा पर कड़े फैसले लो', क्यों भड़के टीम इंडिया के पूर्व कप्तान
बॉलीवुड
Box office: 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
इंडिया
Explained: क्या देश में अब विपक्ष नहीं, सरकार को देंगे चुनौती Gen Z?
क्या देश में अब विपक्ष नहीं, सरकार को देंगे चुनौती Gen Z?
विश्व
PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK ने AK-47 से बरसाईं गोलियां, 11 की मौत
PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK ने AK-47 से बरसाईं गोलियां, 11 की मौत
ट्रेंडिंग
पहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना- वीडियो वायरल
पहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है संगठन?
धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है संगठन?
ABP NEWS
नदी में भी जाम लगता है? घंटो एफएसई रहने का वायरल वीडियो
नदी में भी जाम लगता है? घंटो एफएसई रहने का वायरल वीडियो
ABP NEWS
यात्रियों से भरी नाव 3 घंटे तक नदी में फंसी रही।
यात्रियों से भरी नाव 3 घंटे तक नदी में फंसी रही।
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Embed widget