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हिंदी न्यूज़बिजनेसअभी से हो जाएं तैयार! अगले हफ्ते चार दिन बैंक रहेंगे बंद, जानें किस-किस दिन ब्रांच में लटका मिलेगा ताला?

अभी से हो जाएं तैयार! अगले हफ्ते चार दिन बैंक रहेंगे बंद, जानें किस-किस दिन ब्रांच में लटका मिलेगा ताला?

Bank Holiday Next Week: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस महीने सभी बैंकों—जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक और अन्य शामिल हैं—के लिए कुल 18 छुट्टियों की लिस्ट जारी की है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 22 Mar 2026 10:52 AM (IST)
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Bank Holiday Next Week: भारत के कई हिस्सों में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक अगले हफ्ते 23 से 29 मार्च, 2026 के बीच चार दिनों तक बंद रहेंगे. इसमें चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस महीने सभी बैंकों—जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक और अन्य शामिल हैं—के लिए कुल 18 छुट्टियों की लिस्ट जारी की है. इसमें दूसरे शनिवार, चौथे शनिवार और सभी रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं. आमतौर पर किसी सार्वजनिक या क्षेत्रीय अवकाश घोषित होने तक बैंक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं.

बैंक की छुट्टियां हर राज्य में अलग-अलग हो सकती हैं, जो वहां के क्षेत्रीय और स्थानीय रीति-रिवाजों पर निर्भर करती हैं इसलिए किसी भी यूजर के लिए सबसे अच्छा यही है कि वह अपनी स्थानीय बैंक शाखा से छुट्टियों का अप्रूव्ड शेड्यूल या लिस्ट पता कर लें ताकि इमरजेंसी या छुट्टियों के लंबे दौर में वह पहले से तैयार रह सके.

बैंक में छुट्टियों की लिस्ट

26 मार्च (गुरुवार) — श्री राम नवमी के मौके पर अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची और शिमला में बैंक बंद रहेंगे.
27 मार्च (शुक्रवार) — श्री राम नवमी (चैते दशैन) के चलते भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, हैदराबाद, पटना और विजयवाड़ा में बैंकों का कामकाज बंद रहेगा.
28 मार्च (शनिवार) — चौथा शनिवार की छुट्टी रहेगी इसलिए पूरे भारत में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.
29 मार्च (रविवार) — साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे भारत में सभी बैंक बंद रहेंगे.

ऑनलाइन सेवाओं की लें मदद

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे छुट्टियों की सही जानकारी के लिए अपनी स्थानीय बैंक शाखाओं से संपर्क करें. हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद भी जरूरी बैंकिंग सेवाएं पूरे देश में चालू रहेंगी. इस दौरान ATM, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं पूरे हफ्ते चालू रहेंगी. बहरहाल, चेक क्लियरेंस और कैश डिपॉजिट जैसे कामों के लिए आपको बैंक खुलने तक का इंतजार करना होगा. 

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Published at : 22 Mar 2026 10:45 AM (IST)
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Bank Holiday Bank Holiday List Bank Holiday Next Week
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