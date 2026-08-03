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हिंदी न्यूज़बिजनेसइस बैंक ने घटा दी होम लोन की ब्याज दर, दिया सबसे सस्ता ऑफर

इस बैंक ने घटा दी होम लोन की ब्याज दर, दिया सबसे सस्ता ऑफर

Home Loan: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन की शुरुआती ब्याज दर 7% कर दी है और प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी है. जानिए किसे मिलेगा इस ऑफर का फायदा और लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Aug 2026 10:16 AM (IST)
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Home Loan: जो लोग घर खरीदने वाले हैं वो होम लोन के बारे में भी पता कर ही रहे होंगे. घर की इच्छा रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए होम लोन की ब्याज दर घटा दी है. अब होम लोन पर सिर्फ 7% सालाना ब्याज लगेगा. इतना ही नहीं, बैंक ने प्रोसेसिंग फीस भी पूरी तरह माफ कर दी है. ऐसे में नया घर खरीदने वालों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है.

किसे मिलेगा लोन?
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज दर 7% प्रति वर्ष से शुरू करने का ऐलान किया है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर बताया गया है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 799 के बीच है तो आप 7.25 प्रतिशत ब्याज पर होम लोन मिलेगा और अगर क्रेडिट स्कोर 800 से भी ज्यादा है तो 7 प्रतिशत ब्याज पर होम लोन ले सकते हैं. 

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प्रोसेसिंग फीस भी माफ 
बैंक ने इस ऑफर के तहत होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह खत्म कर दी है. आमतौर पर होम लोन लेते समय ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस के रूप में हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में ये ऑफर ग्राहकों की शुरुआती लागत को कम कर सकता है.

EMI पर कितना पड़ेगा असर?
ब्याज दर कम होने से होम लोन की मासिक EMI भी कम हो सकती है. लंबे समय के लोन में ब्याज दर में थोड़ी- सी कमी भी टोटल ब्याज भुगतान में अच्छी-खासी बचत करा सकती है. हालांकि, ओरिजिनल ईएमआई लोन की राशि और समय के अनुसार अलग-अलग होगी.

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लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान-

  • अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर की तुलना करें.
  • अपना क्रेडिट स्कोर सही रखें.
  • सिर्फ ब्याज दर ही नहीं, लोन की शर्तें और छिपे हुए फीस भी चेक करें.
  • अपनी सैलरी के अनुसार ही ईएमआई सेट करें.

क्या होम लोन लेना सही रहेगा?
अगर आप जल्द ही घर खरीदने की सोच रहे हैं तो कम ब्याज दर और जीरो प्रोसेसिंग फीस जैसे ऑफर आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं. हालांकि, किसी भी बैंक का ऑफर चुनने से पहले दूसरे बैंकों के ऑप्शन भी देख लेने चाहिए. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Business News Home Loan Car Loan Bank Of Maharashtra
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