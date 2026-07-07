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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday: गुरुवार, 9 जुलाई को क्यों बंद रहेंगे बैंक, क्या है छुट्टी का कारण? घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट

Bank Holiday: गुरुवार, 9 जुलाई को क्यों बंद रहेंगे बैंक, क्या है छुट्टी का कारण? घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट

Bank Holiday 9 July 2026: अभी 6 जुलाई को बैंक बंद थे अब फिर से परसों यानी गुरुवार 9 जुलाई को बैंक बंद रहने वाले हैं. जानिए किस राज्य में बैंक हॉलिडे है और छुट्टी की वजह क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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Bank Holiday: अगर आपको परसों यानी 9 जुलाई, दिन गुरुवार को बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम करना है तो ये खबर आपके लिए ही है. इस दिन देशभर के सभी बैंक बंद नहीं रहेंगे, लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां बैंक की छुट्टी रहने वाली है. ऐसे में अगर आप उसी राज्य में रहते हैं तो बैंक जाने से पहले छुट्टी की जानकारी आपको होनी ही चाहिए. 

क्यों बंद होगा बैंक?
9 जुलाई को मेघालय में बेह डेंखलाम पर्व है. इस अवसर पर हर साल ही बैंक बंद होता है. ये जैंतिया समुदाय का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है, जिसे हर साल बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इसी वजह से उस दिन राज्य में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

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क्या पूरे देश में बैंक बंद होंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है. 9 जुलाई को बैंक की छुट्टी सिर्फ मेघालय में है. देश के बाकी राज्यों में बैंक हर दिन जैसे ही अपने समय पर खुलेंगे और रोज की तरह कामकाज होगा. इसलिए अगर आप मेघालय के बाहर रहते हैं, तो आपको बैंकिंग सेवाओं को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

ऑनलाइन बैंकिंग रहेगी चालू
भले ही किसी राज्य में बैंक शाखाएं बंद रहें, लेकिन ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी. आप UPI, नेट बैंकिंग, एटीएम जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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क्यों जरूरी है बैंक हॉलिडे देखना?

अगर आप बिना जानकारी के बैंक पहुंच जाते हैं और उस दिन स्थानीय छुट्टी होती है तो आपका जरूरी काम अटक सकता है. इसलिए चेक जमा करने, KYC अपडेट, लॉकर विजिट या दूसरे ब्रांच से जुड़े काम करने से पहले बैंक हॉलिडे कैलेंडर जरूर देख लेना चाहिए. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Jul 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Bank Business News Bank Holiday
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