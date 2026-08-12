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हिंदी न्यूज़बिजनेसIncome Tax डिपार्टमेंट से आया 6 हजार जमा करने का नोटिस? सरकार ने क्या कहा, जानें

Income Tax डिपार्टमेंट से आया 6 हजार जमा करने का नोटिस? सरकार ने क्या कहा, जानें

Income Tax Department: सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विभाग की तरफ से 6 हजार रुपये भरे जाने को कहा जा रहा है. आइये जानते हैं खबर की सच्चाई क्या है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Aug 2026 08:21 PM (IST)
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Income Tax Department: इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख तो निकल गई है, लेकिन फिर भी विभाग की तरफ से कई लोगों के पास एक नोटिस जा रहा है. जिसमें कुछ राशि जमा करने के लिए कहा जा रहा है. ये राशि बतौर टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है. अब हाल ही में खुद सरकार ने इस वायरल हो रहे नोटिस का जवाब दिया है.

क्या है वायरल दावा?
दरअसल इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक नोटिस ऑनलाइन काफी सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि टैक्स के रूप में सभी को 6 हजार रुपये का पेमेंट करना होगा. इस नोटिस में बकायदा आपका नाम, तारीख और अन्य चीजें लिखी हुईं आपको नजर आएंगी. अगर आपके पास भी ये नोटिस आया है तो सावधान हो जाइये, क्योंकि सरकार ने इसकी सच्चाई बता दी है.

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क्या है वायरल दावे की सच्चाई?
सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे की सच्चाई को उजागर किया है. इस वायरल हो रहे नोटिस को अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए शेयर किया गया है. इस नोटिस के ऊपर साफ शब्दों में फर्जी लिखा हुआ है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है, 'ऑनलाइन एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है. इसमें रेसिपिएंट से 6 हजार रुपये टैक्स के रूप में जमा करने के लिए कहा जा रहा है.'

आगे पोस्ट में लिखा है, 'पीआईब फैक्ट चेक के मुताबिक ये नोटिस फेक है और एक फिशिंग की कोशिश है. इनकम टैक्स इंडिया ऐसे नोटिस जारी नहीं करता है. गुमराह करने वाली जानकारी से सावधान रहें और हमेशा सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें'.

PIB में करें शिकायत
बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक एक सरकार अधिकृत एजेंसी है. जो इस तरह की खबरों की सत्यता की पुष्टि करती है. इस एजेंसी के जरिए ऑनलाइन, ऑफलाइन या मैसेज में आने वाले ऐसे किसी भी मैसेज की सच्चाई को बताया जाता है. यदि आपके पास भी कभी ऐसा कोई मैसेज आता है सरकार के नाम पर तो आप भी इस एजेंसी की मदद लेकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 12 Aug 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Income Tax PIB Fact Check
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