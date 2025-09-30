हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिकी टैरिफ की मार से छलांग लगाती इंडियन इकोनॉमी बदहाल, इस रिपोर्ट में चौकाने वाले फैक्ट्स

अमेरिकी टैरिफ की मार से छलांग लगाती इंडियन इकोनॉमी बदहाल, इस रिपोर्ट में चौकाने वाले फैक्ट्स

India's Economic Growth: अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों के ऊपर लगाए गए भारी भरकम 50 प्रतिशत हाई टैरिफ ने की वजह से दूसरी तिमाही में छलांग लगा रही इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 30 Sep 2025 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

ADB on India's Economic Growth: भारतीय इकोनॉमी पर अमेरिकी हाई टैरिफ का जबरदस्त असर पड़ा है. इसके कारण देश की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने मंगलवार को कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में शानदार 7.8% की तेजी के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार करीब 6.5% के हिसाब से आगे बढ़ेगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर लगाए गए भारी भरकम 50 प्रतिशत हाई टैरिफ के कारण दूसरी तिमाही में छलांग लगा रही इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. एडीबी ने 2025 (फाइनेंशियल ईयर 26) और 2026 (फाइनेंशियल ईयर 27) के लिए भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया.

भारत की बनी रहेगी आर्थिक रफ्तार

इस साल और अगले वर्ष के लिए ADB ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र की डेवलपिंग इकोनॉमी की विकास दर को 0.1% से 0.2% तक घटा दिया है. इसकी मुख्य वजह अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है. ADB के मुताबिक, भारत की इकोनॉमी 2025 की पहली छमाही में 7.6% की दर से बढ़ी, जो मुख्यतः मजबूत सरकारी पूंजीगत खर्च और घरेलू मांग के कारण संभव हुई. रिपोर्ट में कहा गया कि औद्योगिक विकास में सुधार हुआ है. साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन ने खनन और यूटिलिटी सेक्टर में गिरावट की भरपाई की.

मैन्युफैक्चरिंग की परिस्थितियां भारत और आसियान अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत बनी हुई हैं. इसके साथ ही, भारत में सर्विस PMI भी मजबूत है, जिसे यात्रा और मनोरंजन सेवाओं की बढ़ती मांग से लाभ मिल रहा है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत में अनुकूल मौसम और रिकॉर्ड फसल के कारण चावल की कीमतों में कमी आएगी. हालांकि, अमेरिका की तरफ से लगाए गए हाई टैरिफ और बढ़ती वैश्विक व्यापार अनिश्चितता से क्षेत्रीय विकास पर असर पड़ने की संभावना है.

हाई टैरिफ का विकास पर असर

ADB के अनुसार, खाद्य और ऊर्जा की कम कीमतों के चलते इस वर्ष मुद्रास्फीति घटकर 1.7% रहेगी, जबकि अगले वर्ष खाद्य कीमतों के सामान्य होने पर यह 2.1% तक बढ़ सकती है. अगस्त 2025 में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 2.07% रही, जो पिछले साल की 3.7% की तुलना में काफी कम है. खाद्य कीमतों में लगातार तीसरे महीने गिरावट रही, सालाना आधार पर 0.7% की कमी दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण सब्जियों, दालों और मसालों की कम लागत है.

एडीबी के चीफ इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट पार्क का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ ऐतिहासिक रूप से उच्च दरों पर स्थिर हैं और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता उच्च स्तर पर बनी हुई है. उन्होंने आगे कहा, "मजबूत निर्यात और घरेलू मांग की बदौलत इस वर्ष विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकास दर मजबूत रही है, लेकिन बिगड़ते बाहरी माहौल का भविष्य पर असर पड़ रहा है. नए वैश्विक व्यापार माहौल में सरकारों के लिए मजबूत व्यापक आर्थिक प्रबंधन, खुलेपन और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है."

ये भी पढ़ें: कच्चे तेल में गिरावट और शेयर बाजार में तेजी के बीच मजबूत हुआ रुपया, डॉलर को मिली करारी शिकस्त

Published at : 30 Sep 2025 12:00 PM (IST)
Tags :
Indian Economy GDP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, प्लान तैयार
यूपी में पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, प्लान तैयार
विश्व
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, प्लान तैयार
यूपी में पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए यह बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, प्लान तैयार
विश्व
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
बॉलीवुड
फराह खान ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कसा था तंज, अब दोनों के बीच आई दरार, उठा लिया ये कदम
दीपिका पादुकोण और फराह खान के बीच अनबन, एक दूसरे को किया अनफॉलो
जनरल नॉलेज
Romania Permanent Residency: भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
हेल्थ
Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget