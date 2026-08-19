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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या आपके किचन तक पहुंच रहे सही प्रोडक्ट्स? डाबर ने बदल दिए लेबल

क्या आपके किचन तक पहुंच रहे सही प्रोडक्ट्स? डाबर ने बदल दिए लेबल

Dabur News: डाबर प FSSAI के एक्शन के बाद डाबर समेत अब कई कंपनियों ने अपने प्रोडेक्ट्स की लेबलिंग में बदलाव कर दिया है. ऐसे में आप ध्यान दें कि आपके पास नए लेबल का प्रोडक्ट पहुंच रहा है या नहीं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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FSSAI Action on Dabur: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के निशाने पर बड़े ब्रांड्स खाने पीने के सामान पर सही जानकारी देना कंपनियों की जिम्मेदारी है. इसी को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने 6 कंपनियों को नोटिस जारी किए थे.  अब इन सभी कंपनियों ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं. इनमें डाबर इंडिया और फर्न्स एन पेटल्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं. FSSAI ने बताया कि इन कंपनियों ने गलत लेबल, दावों और ads से जुड़ी कमियों को ठीक किया है.

नोटिस पाने वाली 6 कंपनियों में Lotte India Corporation, डाबर इंडिया, Ferns N Petals, Eat Better Ventures, S S Product Prop और Om Sai Healthcare शामिल हैं. FSSAI के हिसाब से, कंपनियों ने अलग अलग तरह से सुधार किए हैं. कुछ ने गलत दावों को हटाया, तो कुछ ने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और मार्केटिंग में बदलाव किया है.

डाबर ने प्रोडक्ट की कैटेगरी बदली

डाबर के मामले में FSSAI ने बताया कि कंपनी एक आयुर्वेदिक दवा वाले तेल को खाने के तेल के तौर पर बेच रही थी. अब डाबर ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को हिदायत दिया है कि इस प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक दवा की सही कैटेगरी में रखा जाए. कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी इसकी कैटेगरी बदलने की प्रोसेस में है. डाबर ने बताया कि ये प्रोडक्ट FSSAI के दायरे में नहीं आता.

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फर्न्स एन पेटल्स के एक चॉकलेट प्रोडक्ट के लेबल में भी कई कमियां मिली थीं. इसमें कोकोआ बटर की जगह हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लेबल पर इसकी जरूरी जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई थी. ऐसे चॉकलेट पर वेजिटेबल फैट इस्तेमाल होने की जानकारी साफ तौर पर देनी होती है.

इसके अलावा न्यूट्रिशन टेबल में रोजाना की जरूरत के हिसाब से शरीर के लिए जरूरी चीजों की मात्रा यानी RDA भी नहीं दी गई थी. प्रोडक्ट को बादाम चॉकलेट बताया गया था और पैकेजिंग पर बादाम की तस्वीर थी. वहीं, सामग्री में आम की मात्रा भी नहीं बताई गई थी. कंपनी ने बताया कि उसने रोस्टेड आलमंड चॉकलेट समेत दूसरे प्रोडक्ट्स के लेबल भी ठीक कर दिए हैं.

बाकी कंपनियों ने भी किए बदलाव

Lotte India ने अपने लेबल से 100% वाले दावे हटा दिए हैं. Eat Better Ventures ने तुलना वाले दावों और vegan claims को हटा दिया है. वहीं Om Sai Healthcare अपनी मार्केटिंग की चीजों और वेबसाइट की जानकारी में बदलाव कर रही है. कंपनी ने FSSAI को भरोसा दिया है कि आगे गलत जानकारी देने वाले ऐड या दावे नहीं किए जाएंगे.

FSSAI ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से फूड इंडस्ट्री में कंपनियों की जवाबदेही बढ़ रही है और कस्टमर्स को सही जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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