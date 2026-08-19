क्या आपके किचन तक पहुंच रहे सही प्रोडक्ट्स? डाबर ने बदल दिए लेबल

FSSAI Action on Dabur: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के निशाने पर बड़े ब्रांड्स खाने पीने के सामान पर सही जानकारी देना कंपनियों की जिम्मेदारी है. इसी को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने 6 कंपनियों को नोटिस जारी किए थे. अब इन सभी कंपनियों ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं. इनमें डाबर इंडिया और फर्न्स एन पेटल्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं. FSSAI ने बताया कि इन कंपनियों ने गलत लेबल, दावों और ads से जुड़ी कमियों को ठीक किया है.

नोटिस पाने वाली 6 कंपनियों में Lotte India Corporation, डाबर इंडिया, Ferns N Petals, Eat Better Ventures, S S Product Prop और Om Sai Healthcare शामिल हैं. FSSAI के हिसाब से, कंपनियों ने अलग अलग तरह से सुधार किए हैं. कुछ ने गलत दावों को हटाया, तो कुछ ने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और मार्केटिंग में बदलाव किया है.

डाबर ने प्रोडक्ट की कैटेगरी बदली

डाबर के मामले में FSSAI ने बताया कि कंपनी एक आयुर्वेदिक दवा वाले तेल को खाने के तेल के तौर पर बेच रही थी. अब डाबर ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को हिदायत दिया है कि इस प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक दवा की सही कैटेगरी में रखा जाए. कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी इसकी कैटेगरी बदलने की प्रोसेस में है. डाबर ने बताया कि ये प्रोडक्ट FSSAI के दायरे में नहीं आता.

यह भी पढ़ें- 80% तक सस्ती मिलेंगी दवाइयां, क्वॉलिटी पर सरकार की गारंटी; कमाल का है यह ऐप

फर्न्स एन पेटल्स के एक चॉकलेट प्रोडक्ट के लेबल में भी कई कमियां मिली थीं. इसमें कोकोआ बटर की जगह हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लेबल पर इसकी जरूरी जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई थी. ऐसे चॉकलेट पर वेजिटेबल फैट इस्तेमाल होने की जानकारी साफ तौर पर देनी होती है.

इसके अलावा न्यूट्रिशन टेबल में रोजाना की जरूरत के हिसाब से शरीर के लिए जरूरी चीजों की मात्रा यानी RDA भी नहीं दी गई थी. प्रोडक्ट को बादाम चॉकलेट बताया गया था और पैकेजिंग पर बादाम की तस्वीर थी. वहीं, सामग्री में आम की मात्रा भी नहीं बताई गई थी. कंपनी ने बताया कि उसने रोस्टेड आलमंड चॉकलेट समेत दूसरे प्रोडक्ट्स के लेबल भी ठीक कर दिए हैं.

बाकी कंपनियों ने भी किए बदलाव

Lotte India ने अपने लेबल से 100% वाले दावे हटा दिए हैं. Eat Better Ventures ने तुलना वाले दावों और vegan claims को हटा दिया है. वहीं Om Sai Healthcare अपनी मार्केटिंग की चीजों और वेबसाइट की जानकारी में बदलाव कर रही है. कंपनी ने FSSAI को भरोसा दिया है कि आगे गलत जानकारी देने वाले ऐड या दावे नहीं किए जाएंगे.

FSSAI ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से फूड इंडस्ट्री में कंपनियों की जवाबदेही बढ़ रही है और कस्टमर्स को सही जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ITR में नहीं बताया तो रिफंड पर क्या असर होगा?