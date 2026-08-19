आपके PAN Card पर तो नहीं बन गई फर्जी कंपनी? आयकर के खुलासे के बाद ऐसे करें चेक

PAN Card Fraud Alert: 18 साल के बाद कई ऐसे दस्तावेज होते हैं, जिन्हें बनवाना जरूरी होता है और उन्हीं में से एक पैन कार्ड है. पैन कार्ड का इस्तेमाल केवल टैक्स से जुड़े कामों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि बैंक अकाउंट खुलवाने और बड़े वित्तीय लेन-देन के लिए भी किया जाता है. लेकिन पैन कार्ड को लेकर फ्रॉर्ड के मामले भी सामने आते हैं. ऐसे में सोचिए, अगर किसी ने आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके, फर्म, कंपनी या फिर GST रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप क्या करेंगे?

इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने पिछले तीन साल में संदिग्ध तरीकों से विदेश भेजे गए पैसों की देशव्यापी जांच शुरू की है, जिसमें ऐसी कंपनियों और संस्थाओं पर खास नजर है, जिनका विदेशी लेन-देन उनके बिजनेस और कमाई से मेल नहीं खाता है. ऐसे में पैन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियों को चेक करना आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है.

PAN से जुड़ी कंपनी यहां चेक करें

अगर आपको भी लगता है कि किसी ने आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लिया है तो आप खुद ही कुछ आसान तरीकों से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप GST Portal के जरिए आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पैन कार्ड पर कोई GST Registration मौजूद है या फिर नहीं? इसके लिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले आधिकारिक GST Portal पर जाएं.

इसके बाद सर्विस सेक्शन पर जाकर Search Taxpayer का ऑप्शन चुनें.

फिर Search by PAN पर क्लिक करें.

अब अपना पैन नंबर और कैप्चा दर्ज करें.

इसके बाद आपको पैन से जुड़े GST रजिस्ट्रेशन की जानकारी दिखेगी.

अगर यहां पर आपको कोई कंपनी या फर्म का नाम दिखता है जिससे आपको कोई संबंध न हो तो कुछ गड़बड़ हो सकती है.

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Income Tax Portal पर भी करें चेक

इसके लिए आप Income Tax e-Filing Portal पर अपने अकाउंट से लॉगिन करें.

इसके बाद e-File सेक्शन में जाएं और Income Tax Return से जुड़े ऑप्शन पर जाएं.

फिर आप Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) को खोलें.

यहां पर ध्यान से चेक करें, इनकम, वित्तीय लेन-देन और साथ ही टैक्स से जुड़ी एंट्री.

अगर आपको यहां पर कोई भी अनजान लेन-देन मिलता है तो तुरंत उसकी जांच करवाएं.

PAN कार्ड का गलत इस्तेमाल का पता चलते ही करें ये काम

अगर आपको चेकिंग के दौरान PAN से फर्जी कंपनी, GST Registration या अनजान लोन जुड़ा दिखाई देता है तो तुरंत जरूरी कदम उठाएं.

सबसे पहले साइबर फ्रॉड की शिकायत National Cyber Crime Reporting Portal पर दर्ज करें

साथ ही आप जरूरत पड़ने पर 1930 पर कॉल करके साइबर धोखाधड़ी की जानकारी दे सकते हैं.

अगर आप कोई फर्जी GST Registration मिलता है तो तुरंत GST Portal के हेल्पडेस्क को इसकी शिकायत करें.

अगर मामला गंभीर है तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं.

एक बात का ध्यान रखें, शिकायत के दौरान जरूरी सबूत को अपने पास रखें.

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