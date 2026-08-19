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हिंदी न्यूज़बिजनेसआपके PAN Card पर तो नहीं बन गई फर्जी कंपनी? आयकर के खुलासे के बाद ऐसे करें चेक

आपके PAN Card पर तो नहीं बन गई फर्जी कंपनी? आयकर के खुलासे के बाद ऐसे करें चेक

PAN Card Safety: PAN Card के गलत इस्तेमाल से आपके नाम पर फर्जी कंपनी या GST Registration हो सकता है. ऐसे में समय-समय पर पैन से जुड़ी गातिविधियों की जांच करना जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Aug 2026 11:08 AM (IST)
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PAN Card Fraud Alert: 18 साल के बाद कई ऐसे दस्तावेज होते हैं, जिन्हें बनवाना जरूरी होता है और उन्हीं में से एक पैन कार्ड है. पैन कार्ड का इस्तेमाल केवल टैक्स से जुड़े कामों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि बैंक अकाउंट खुलवाने और बड़े वित्तीय लेन-देन के लिए भी किया जाता है. लेकिन पैन कार्ड को लेकर फ्रॉर्ड के मामले भी सामने आते हैं. ऐसे में सोचिए, अगर किसी ने आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके, फर्म, कंपनी या फिर GST रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप क्या करेंगे?

इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने पिछले तीन साल में संदिग्ध तरीकों से विदेश भेजे गए पैसों की देशव्यापी जांच शुरू की है, जिसमें ऐसी कंपनियों और संस्थाओं पर खास नजर है, जिनका विदेशी लेन-देन उनके बिजनेस और कमाई से मेल नहीं खाता है. ऐसे में पैन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियों को चेक करना आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है.

PAN से जुड़ी कंपनी यहां चेक करें

अगर आपको भी लगता है कि किसी ने आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लिया है तो आप खुद ही कुछ आसान तरीकों से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप GST Portal के जरिए आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पैन कार्ड पर कोई GST Registration मौजूद है या फिर नहीं? इसके लिए आसान स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • सबसे पहले आधिकारिक GST Portal पर जाएं.
  • इसके बाद सर्विस सेक्शन पर जाकर Search Taxpayer का ऑप्शन चुनें.
  • फिर Search by PAN पर क्लिक करें.
  • अब अपना पैन नंबर और कैप्चा दर्ज करें.
  • इसके बाद आपको पैन से जुड़े GST रजिस्ट्रेशन की जानकारी दिखेगी.
  • अगर यहां पर आपको कोई कंपनी या फर्म का नाम दिखता है जिससे आपको कोई संबंध न हो तो कुछ गड़बड़ हो सकती है.

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Income Tax Portal पर भी करें चेक

  • इसके लिए आप Income Tax e-Filing Portal पर अपने अकाउंट से लॉगिन करें.
  • इसके बाद e-File सेक्शन में जाएं और Income Tax Return से जुड़े ऑप्शन पर जाएं.
  • फिर आप Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) को खोलें.
  • यहां पर ध्यान से चेक करें, इनकम, वित्तीय लेन-देन और साथ ही टैक्स से जुड़ी एंट्री.
  • अगर आपको यहां पर कोई भी अनजान लेन-देन मिलता है तो तुरंत उसकी जांच करवाएं.

PAN कार्ड का गलत इस्तेमाल का पता चलते ही करें ये काम

  • अगर आपको चेकिंग के दौरान PAN से फर्जी कंपनी, GST Registration या अनजान लोन जुड़ा दिखाई देता है तो तुरंत जरूरी कदम उठाएं.
  • सबसे पहले साइबर फ्रॉड की शिकायत National Cyber Crime Reporting Portal पर दर्ज करें
  • साथ ही आप जरूरत पड़ने पर 1930 पर कॉल करके साइबर धोखाधड़ी की जानकारी दे सकते हैं.
  • अगर आप कोई फर्जी GST Registration मिलता है तो तुरंत GST Portal के हेल्पडेस्क को इसकी शिकायत करें.
  • अगर मामला गंभीर है तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं.
  • एक बात का ध्यान रखें, शिकायत के दौरान जरूरी सबूत को अपने पास रखें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Business News Income Tax Department PAN CARD
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