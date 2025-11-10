बिकने के कगार पर पहुंची Whirlpool India, क्यों भारत में कारोबार समेटने के लिए हुई मजबूर?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसबिकने के कगार पर पहुंची Whirlpool India, क्यों भारत में कारोबार समेटने के लिए हुई मजबूर?

Whirlpool: होम अप्लायंसेज बनाने वाली अमेरिकी कंपनी व्हर्लपूल भारत में अपना कारोबार बेचने के लिए एडवेंट इंटरनेशनल से बातचीत कर रही है. भारत के अप्लायंसेज सेगमेंट में यह एडवेंट की तीसरी खरीद होगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

Whirlpool: होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी व्हर्लपूल इंडिया (Whirlpool India) अब बिकने की कगार है. ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल (Advent International) इसका एक बड़ा हिस्सा खरीदने के काफी करीब पहुंच चुकी है. इस महीने के आखिर तक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत होने के बाद डील फाइनल होगी.

क्यों कंपनी ने लिया बड़ा फैसला? 

वॉशिंग मशीन, किचनएड और रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू उपकरण बनानो वाली कंपनी Whirlpool India को साल 2022 में  1.5 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ. इसके बाद से कंपनी लागत कम करने की कोशिश में जुटी हुई है. साथ ही अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में ब्लेंडर और कॉफी मेकर जैसे ज्यादा प्रॉफिट दिलाने वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ा रही है.

Whirlpool India अब इस डील का इकलौता दावेदार बना हुआ है, जिसकी व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन के साथ भारतीय यूनिट में 31 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है. सूत्रों के मुताबिक, इस साल के आखिर तक डील फाइनल हो सकती है. पहले व्हर्लपूल इंडिया की खरीद को लेकर हैवेल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां भी दिलचस्पी दिखा चुकी हैं. 

अप्लायंसेज सेगमेंट में एडवेंट की तीसरी खरीद 

भारतीय नियमों के अनुसार, पहले एडवेंट कंपनी में 31 परसेंट हिस्सेदारी खरीदेगा, जिसके बाद उसे कंपनी के निवेशकों से और 26 परसेंट खरीदने का ऑफर देना होगा. अगर ऑफर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया, तो एडवेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 57 परसेंट हो जाएगी. यह डील कीमत 9682.88 करोड़ रुपये की होगी, जिसके बाद व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन की कंपनी में हिस्सेदारी एक चौथाई से भी कम रह जाएगी.

भारत के अप्लायंसेज सेगमेंट में 2015 के बाद से यह एडवेंट की तीसरी खरीद होगी. इससे पहले एडवेंट ने क्रॉम्प्टन ग्रीव्स के कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बिजनेस और यूरेका फोर्ब्स को अपने नाम किया है. डील में शामिल एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, फाइनल ड्यू डिलिजेंस और डॉक्यमेंटेशन का काम चल रहा है. 

 

 

एक और कंपनी की बागडोर थाम सकते हैं गौतम अडानी, बोली लगाने की रेस में Vedanta को पछाड़ निकले आगे

Published at : 10 Nov 2025 10:32 AM (IST)
Whirlpool Whirlpool India Advent International
