एक और कंपनी की बागडोर थाम सकते हैं गौतम अडानी, बोली लगाने की रेस में Vedanta को पछाड़ निकले आगे

हिंदी न्यूज़बिजनेसएक और कंपनी की बागडोर थाम सकते हैं गौतम अडानी, बोली लगाने की रेस में Vedanta को पछाड़ निकले आगे

Gautam Adani: दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की झोली में एक और कंपनी आ सकती है. दरअसल, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Nov 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

Gautam Adani: दिवालिया हो चुकी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बन सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज ने इसे खरीदे जाने वाली राशि का भुगतान दो साल में करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि अनिल अग्रवाल के Vedanta ने पांच साल में पूरी रकम चुकाने की बात कही है. इसी के चलते अडानी ग्रुप कंपनी के अधिग्रहण के रूप में शीर्ष दावेदार के रूप में उभरकर सामने आ रहा है.

पहले वेदांता सबसे आगे 

खनन क्षेत्र की बड़ी कंपनी वेदांता सितंबर की शुरुआत में सबसे ऊंची बोली लगाकर इस रेस में सबसे आगे निकल गई थी. JAL के लिए खरीदार ढूंढ़ने की कोशिश में रखी गई नीलामी में Vedanta Group ने 12,505 करोड़ रुपये की बोली लगाकर रेस में सबसे आगे थी. JAL का कारोबार रियल एस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल और रोड सेक्टर तक फैला हुआ है.

अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा स्कोर

पहले JAL को खरीदने की रेस में शामिल डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड और पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था. बाद में लेंडर्स ने सभी पांच कंपनियों से बातचीत करने बोली लगाने की रकम को बढ़ाने के लिए कहा. 14 अक्टूबर को इन सभी कंपनियों ने सीलबंद लिफाफे में भरकर अपना रिजॉल्यूशन प्लान जमा कराया.

पिछले हफ्ते JAL की क्रिडेटर कमिटी (COC) ने एक बैठक की और इस दौरान व्यवहारिकता के आधार पर सभी रिजॉल्यूशंस प्लान की समीक्षा की और फिर अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को सबसे ज्यादा अंक दिए. उसके बाद डालमिया सीमेंट (भारत) और फिर वेदांता लिमिटेड का स्थान रहा. 

 

'खरीद लो...' तगड़ा मुनाफा करा सकता है अडानी का यह शेयर, ब्रोकरेज को भी भरोसा 

Published at : 10 Nov 2025 06:41 AM (IST)
