क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे कितने अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ

Ajinkya Rahane retirement news: भारतीय स्‍टार क्रिकेटर अजिंक्‍य रहाणे ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए दी. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्‍यक्ष अजिंक्य नाइक ने रहाणे के सन्यास लेने की खबर को भारतीय क्रिकेट में एक शानदार चैप्टर का अंत बताया.

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को 'Cap 278 signing off'कैप्शन के साथ शेयर कर उन्होंने 20 साल लंबे अपने क्रिकेट सफर को अलविदा कहा. रहाणे ने एक साथ तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है. क्रिकेट के मैदान में बल्ले से अपनी धाक जमाने वाले रहाणे खेल के साथ-साथ कमाई के मामले में भी आगे रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्रिकेट के अलावा उनकी किन-किन और चीजों से उनकी कमाई होती है और रिटायरमेंट के वक्त उनका नेटवर्थ कितना है.

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रहाणे की कमाई का जरिया

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजिंक्‍य रहाणे की कुल संपत्ति 80-85 करोड़ रुपये (10 मिलियन डॉलर) आंकी गई है. बता दें कि उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्रिकेट है. इसके अलावा, तमाम कंपनियों के ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी उनकी तगड़ी कमाई होती है.

अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के साथ बी-ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा रहे हैं. इसके तहत, उन्हें BCCI की तरफ से सालाना 3 करोड़ रुपये की फिक्स्ड रिटेनरशिप सैलरी मिलती है. इसके साथ ही IPL के Season 2016-17, 2017-18 में रहाणे के लिए सबसे ज्यादा 8 करोड़ रुपये से 9.5 करोड़ रुपये तक की बोली लगाई गई थी. उनकी नेटवर्थ में इसका भी हिस्सा जुड़ा है.

लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं रहाणे

उनका साउथ मुंबई में समुद्र के किनारे एक आलीशान फ्लैट है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपये से ज्यादा है. पुणे, लोनावला और माटुंगा में भी उन्होंने लगभग 12 कराेड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीद रखी है. उन्हें महंगी और लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक है. उनके कलेक्शन में मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 SUV,BMW 6 सीरीज GT, ऑडी Q5 और टोयोटा जैसी एक से बढ़कर एक कारें शामिल हैं.

ब्रांड एन्डोर्समेंट से भी खूब छापते हैं नोट

क्रिकेट के मैदान में अपनी साख बनाने के साथ-साथ रहणे विज्ञापन की दुनिया में भी एक जाना-माना चेहरा है. वह CEAT Tyres, Nike, ELSA Corp, Boost Health Drink, IDFC First Bank जैसे कई ब्रांड्स को भी एन्डोर्स करते हैं और इसके बदले मोटी फीस वसूलते हैं. हालांकि, वह एक विज्ञापन के बदले कितना पैसा वसूलते हैं इसका सही आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक विज्ञापन के लिए वह 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.

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