बैंक लॉकर से चोरी के मामले में यूपी टॉप पर, दूसरे पर कौन? सरकार ने संसद में बताया
Bank Locker Theft: बैंक लॉकर को लोग अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए सबसे भरोसेमंद जगह मानते हैं, लेकिन अगर यहीं से सामान चोरी हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है.
Bank Locker Theft: आज ज्यादातर लोग कैश, गहने और जरूरी दस्तावेजों को घर में रखना ज्यादा सुरक्षित नहीं समझते हैं. इसलिए वे बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं और यह सोचकर अपने कीमती सामान को उसमें रखते हैं कि वह सुरक्षित रहेगा. लेकिन जिस जगह को लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, अगर वहां से उनका सामान चोरी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंको के लॉकर से चोरी के कई मामले सामने आए हैं.
बैंक लॉकर चोरी के कई मामले हुए दर्ज
सरकार ने संसद में बताया कि बीते पांच फाइनेंशियल ईयर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बैंक लॉकर से चोरी के 40 मामले सामने आए हैं, जिसमें देश के कई राज्यों के नाम शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं.
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कौन से बैंक में ज्यादा मामले सामने आए?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन बैंकों में सबसे ज्यादा मामले चोरी के दर्ज हुए हैं. इनमें शामिल है...
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 मामले सामने आए.
- वहीं बैंक ऑफ इंडिया में 14 मामले सामने आए.
- इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 14 मामले दर्ज किए गए.
यूपी नंबर वन, दूसरे पर कौन?
सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले पांच फाइनेंशियल ईयर (2021-22 से 2025-26) में सरकारी बैंकों के लॉकरों से चोरी के मामले में कई राज्यों के नाम सामने आए हैं. इनमें शामिल है.
- उत्तर प्रदेश में 18 मामले सामने आए.
- दूसरे नंबर पर झारखंड 12 मामले.
- महाराष्ट्र में 5 मामले.
- वहीं आंध्र प्रदेश में 1
- बिहार में 1
- छत्तीसगढ़ में 1
- गुजरात में 1
- हरियाणा में भी 1 मामला दर्ज हुआ.
हालांकि, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पहली बार बैंक लॉकर चोरी का एक मामला भी सामने नहीं आया है.
क्या बैंक लॉकर पूरी तरह सुरक्षित होते हैं?
लोग अपनी कीमती चीजों को बैंक लॉकर में इसलिए रखते हैं, ताकि वह सुरक्षित रहें. बैंक लॉकर को कीमती सामान रखने के लिए सुरक्षित भी माना जाता है, जिसके लिए कई सुरक्षा इंतजाम भी किए जाते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे, गार्ड, मजबूत लॉकर जैसी व्यवस्थाएं की जाती है, ताकि ग्राहकों के सामान सुरक्षित रहें. लेकिन ऐसा भी नही है कि इसे पूरी तरह से जोखिम मुक्त समझ लिया जाए.ऐसे में अगर आप बैंक लॉकर में सामान रखने की सोच रहे हैं तो पहले ही बैंक के नियम की जानकारी जरूर रखें.
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बैंक लॉकर लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें
- अगर बैंक लॉकर से आपका कोई सामान चोरी होता है या बैंक की किसी लापरवाही के चलते आपका नुकसान होता है तो आपको सीमित मुआवजा दिया जाता है.
- सबसे पहले लॉकर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें.
- साथ ही सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी जानकारी जरूर लें.
- बैंक लॉकर में सामान रखने वाले हैं तो आप कीमती सामान के लिए अलग से इंश्योरेंस ले सकते हैं.
- अगर आप लंबे समय तक लॉकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बैंक नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है.
- बैंक लॉकर लेते समय नॉमिनी जरूर बनाएं, ताकि आपके परिवार को किसी भी अनहोनी की स्थिति में परेशानी न हो.
- अपने बैंक को सही मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी दें, ताकि हर घटना की जानकारी आपको मिलती रहें.