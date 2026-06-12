15 जून के पहले निपटा लें ये सरकारी काम, नहीं तो होगा भारी नुकसान, लगेगी पेनल्टी

Advance Tax Deadline: जून का महीना खास है. ये टैक्सपेयर्स के लिए और भी स्पेशल है. इस महीने में एडवांस टैक्स की डेट है. बता दें कि एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी डेट 15 जून 2026 है. वो करदाता जिनकी सलाना टैक्स देनदारी 10000 से ज्यादा है, उन्हें समय ये इसका भुगतान कर देना चाहिए. समय पर भुगतान नहीं करने से ज्यादा ब्याज देना पड़ता है.

क्या है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स का अग्रिम भुगतान है, जो साल के अंत में एकसाथ चुकाने की बजाय सालभर किस्तों में चुकाया जाता है. एडवांस टैक्स को कमाओ और कर चुकाओ योजना भी कहते हैं. अगर आपकी देनदारी 10000 से ज्यादा है तो आपको इसका भुगतान करना जरूरी है.

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कौन देते हैं एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स कारोबारी के साथ- साथ नौकरीपेशा लोग भी भरते हैं. जैसे कई बार आपको बैंक एफडी, किराए से आय, कैपिटल गेन, डिविडेंट आय या फ्रीलांसिंग से कमाई पर टैक्स देना होता है.

एडवांस टैक्स भरने की तारीख-

जिस तरह एडवांस टैक्स के पहले किस्त को भरने की पहली तारीख 15 जून है, जिसमें 15 प्रतिशत टैक्स भरना होता है, वैसे ही दूसरी किस्त भरने की डेट 15 सितंबर (45%) और तीसरी किस्त भरने की डेट 15 दिसंबर (75%) और चौथी किस्त भरने की डेट 15 मार्च (100%) है.

एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरा तो क्या होगा?

समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरने से या कम राशि भरने से आयकर धारा 234B और 234C के तरह ज्यादा ब्याज भरना पड़ता है.

घर से एडवांस टैक्स कैसे भरे?

खुद से एडवांस टैक्स ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले ई- फाइलिंग पोर्टल पर डाएं और ई- पे टैक्स सेक्शन पर क्लिक करें. अब आपको इसमें एसेसमेंट साल, टैक्स टाइप (एडवांस टैक्स) और चालान 280 चुनें. फिर अपना पैन नंबर और बाकि की जानकारी भी भरे. इसके बाद आपको डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करना होगा. जैसे ही ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा, एक चालान रसीद मिलेगी. इस रसीद को आपको संभालकर रखना है.