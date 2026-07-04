Gold- Silver Price Today: फिर से महंगा हुआ सोना, जानें चांदी के क्या हैं हाल, देखें 24K, 22K, 18K गोल्ड- सिल्वर की रेट लिस्ट
Gold- Silver Price Today: आज सोने- चांदी के दाम में कितना बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट दी गई है.
Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले नए रेट जरूर जान लें. 4 जुलाई 2026 के लिए सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की ताजा कीमतें जारी हो गई हैं. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में कीमती धातुओं में मजबूती देखने को मिली है. वैश्विक बाजार में तेजी और निवेशकों की बढ़ती मांग का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. यहां से आप शहर अनुसार सोना- चांदी का भाव जानें.
आज 4 जुलाई का गोल्ड रेट-
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|मुंबई
|₹147000
|₹134750
|₹110250
|कोलकाता
|₹147000
|₹134750
|₹110250
|पटना
|₹147050
|₹134800
|₹110300
|लखनऊ
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|अयोध्या
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|मेरठ
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|कानपुर
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|गाजियाबाद
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|नोएडा
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|गुरुग्राम
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|चेन्नई
|₹149560
|₹137000
|₹114400
|चंडीगढ़
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|जयपुर
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|लुधियाना
|₹147150
|₹134900
|₹110400
|गुवाहाटी
|₹147000
|₹134750
|₹110250
|इंदौर
|₹147050
|₹134800
|₹110300
|अहमदाबाद
|₹147050
|₹134800
|₹110300
|सूरत
|₹147050
|₹134800
|₹110300
|पुणे
|₹147000
|₹134750
|₹110250
|नागपुर
|₹147000
|₹134750
|₹110250
|नासिक
|₹147030
|₹134780
|₹110280
|बैंगलोर
|₹147000
|₹134750
|₹110250
|वडोदरा
|₹147050
|₹134800
|₹110300
|भुवनेश्वर
|₹147000
|₹134750
|₹110250
|रायपुर
|₹147000
|₹134750
|₹110250
|हैदराबाद
|₹147000
|₹134750
|₹110250
गैस सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा अपडेट, जानिए घरेलू और कमर्शियल LPG के नए रेट
आज 4 जुलाई का सिल्वर रेट-
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव
|100 ग्राम चांदी का भाव
|1 किलो चांदी का भाव
|दिल्ली
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|मुंबई
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|कोलकाता
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|पटना
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|लखनऊ
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|मेरठ
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|अयोध्या
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|कानपुर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|गाजियाबाद
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|नोएडा
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|गुरुग्राम
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|चेन्नई
|₹2,600
|₹26,000
|₹2,60,000
|जयपुर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|लुधियाना
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|गुवाहाटी
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|जलगांव
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|इंदौर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|अहमदाबाद
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|वडोदरा
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|सूरत
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|पुणे
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|नागपुर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|चंडीगढ़
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|नासिक
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|बैंगलोर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|भुवनेश्वर
|₹2,600
|₹26,000
|₹2,60,000
|रायपुर
|₹2,500
|₹25,000
|₹2,50,000
|हैदराबाद
|₹2,600
|₹26,000
|₹2,60,000
सोने-चांदी की कीमतें क्यों बदलती हैं?
भारत में सोने और चांदी की कीमतें कई चीजों की वजह से बदलती है. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, जीएसटी और घरेलू मांग प्रमुख हैं. शादी-विवाह और त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से भी कीमतों पर असर पड़ता है.
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