Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले नए रेट जरूर जान लें. 4 जुलाई 2026 के लिए सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की ताजा कीमतें जारी हो गई हैं. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में कीमती धातुओं में मजबूती देखने को मिली है. वैश्विक बाजार में तेजी और निवेशकों की बढ़ती मांग का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. यहां से आप शहर अनुसार सोना- चांदी का भाव जानें.

आज 4 जुलाई का गोल्ड रेट-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹147150 ₹134900 ₹110400 मुंबई ₹147000 ₹134750 ₹110250 कोलकाता ₹147000 ₹134750 ₹110250 पटना ₹147050 ₹134800 ₹110300 लखनऊ ₹147150 ₹134900 ₹110400 अयोध्या ₹147150 ₹134900 ₹110400 मेरठ ₹147150 ₹134900 ₹110400 कानपुर ₹147150 ₹134900 ₹110400 गाजियाबाद ₹147150 ₹134900 ₹110400 नोएडा ₹147150 ₹134900 ₹110400 गुरुग्राम ₹147150 ₹134900 ₹110400 चेन्नई ₹149560 ₹137000 ₹114400 चंडीगढ़ ₹147150 ₹134900 ₹110400 जयपुर ₹147150 ₹134900 ₹110400 लुधियाना ₹147150 ₹134900 ₹110400 गुवाहाटी ₹147000 ₹134750 ₹110250 इंदौर ₹147050 ₹134800 ₹110300 अहमदाबाद ₹147050 ₹134800 ₹110300 सूरत ₹147050 ₹134800 ₹110300 पुणे ₹147000 ₹134750 ₹110250 नागपुर ₹147000 ₹134750 ₹110250 नासिक ₹147030 ₹134780 ₹110280 बैंगलोर ₹147000 ₹134750 ₹110250 वडोदरा ₹147050 ₹134800 ₹110300 भुवनेश्वर ₹147000 ₹134750 ₹110250 रायपुर ₹147000 ₹134750 ₹110250 हैदराबाद ₹147000 ₹134750 ₹110250

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आज 4 जुलाई का सिल्वर रेट-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 मुंबई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 कोलकाता ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 पटना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 लखनऊ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 मेरठ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 अयोध्या ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 कानपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गाजियाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नोएडा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गुरुग्राम ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 चेन्नई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 जयपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 लुधियाना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गुवाहाटी ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 जलगांव ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 इंदौर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 अहमदाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 वडोदरा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 सूरत ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 पुणे ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नागपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 चंडीगढ़ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नासिक ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 बैंगलोर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 भुवनेश्वर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 रायपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 हैदराबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000

सोने-चांदी की कीमतें क्यों बदलती हैं?

भारत में सोने और चांदी की कीमतें कई चीजों की वजह से बदलती है. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, जीएसटी और घरेलू मांग प्रमुख हैं. शादी-विवाह और त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से भी कीमतों पर असर पड़ता है.

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