हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआधार अपडेट हुआ आसान, अब ऑनलाइन बदल सकेंगे नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर

आधार अपडेट हुआ आसान, अब ऑनलाइन बदल सकेंगे नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर

नवंबर महीनें की शुरुआत होते ही देश में आम नागिरकों से संबंधित कई नियमों में बदलाव भी लागू हो गए है. UIDAI की ओर से 1 नवंबर से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. जिसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Nov 2025 03:47 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aadhaar update rules 2025: नवंबर महीनें की शुरुआत होते ही देश में आम नागिरकों से संबंधित कई नियमों में बदलाव भी लागू हो गए है. सरकार के द्वारा लाए गए नए नियमों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है. मुख्य रुप से बैंकिंग और आधार से संबंधित नियमों में यह बदलाव किए गए है. UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) की ओर से 1 नवंबर से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं.

इन बदलावों के तहत अब आधार कार्ड होल्डर अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और पता कभी भी बदल सकते हैं. इनमें बदलाव करने के लिए अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. नए नियमों के तहत आप कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से ये बदलाव कर सकते हैं. मुख्य रुप से यूआईडीएआई ने आधार से संबंधित तीन बदलाव किए है. जिसका उद्देश्य आधार से जुड़ी हुई सेवाओं में तेजी और आसान पहुंच बनाना हैं.

आधार सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी

यूआईडीएआई की ओर से जानकारी दी गई है कि, आधार सेवाओं के फीस में बदलाव किया गया है. बायोमेट्रिक अपडेट यानि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट करने के लिए उपभोक्ताओं को अब 125 रुपए का भुगतान करना होगा. पहले इसके लिए 100 रुपए की फीस ली जाती थी.

वहीं डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 75 रुपए की फीस लगेगी. डेमोग्राफिक अपडेट के तहत आधार कार्ड होल्डर का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि बदली जाती है. यूआईडीएआई की ओर से इस बदलाव के लिए पहले 50 रुपए लिए जाते थे. 

आधार लिंक है जरुरी

सरकार की ओर से आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख  31 दिसंबर, 2025 तय की गई हैं. यदि आप तय समय सीमा में अपना आधार पैन से लिंक नहीं करते हैं तो, आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा. यानि कि आप पैन कार्ड से संबंधित किसी भी काम को करने में असमर्थ हो जाएंगे.

आधार अपडेट के बदले नियम

डेमोग्राफिक अपडेट के तहत आधार कार्डधारकों को नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी बदलने के लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. ऑनलाइन ही आप घर बैठे इसे अपडेट कर सकते हैं. नए सिस्‍टम के तहत कार्डधारक सीधे मायआधार पोर्टल के माध्यम से ये बदलाव कर सकते है. हालांकि, इसके लिए उनका आधार किसी ऐक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: iPhone से कार तक सब EMI पर! मिडिल क्लास खुद बिगाड़ रहे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर, जानें एक्सपर्ट की राय 

 

Published at : 02 Nov 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Aadhaar Update Rules 2025 UIDAI New Guidelines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
Advertisement

वीडियोज

आयुष्मान खुराना इंटरव्यू | थम्मा, कलेक्शन, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, आगामी प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | शाह बानो मामला | महिला अधिकार | बॉलीवुड का काला पक्ष
Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget