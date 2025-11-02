आधार अपडेट हुआ आसान, अब ऑनलाइन बदल सकेंगे नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aadhaar update rules 2025: नवंबर महीनें की शुरुआत होते ही देश में आम नागिरकों से संबंधित कई नियमों में बदलाव भी लागू हो गए है. सरकार के द्वारा लाए गए नए नियमों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है. मुख्य रुप से बैंकिंग और आधार से संबंधित नियमों में यह बदलाव किए गए है. UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) की ओर से 1 नवंबर से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं.

इन बदलावों के तहत अब आधार कार्ड होल्डर अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और पता कभी भी बदल सकते हैं. इनमें बदलाव करने के लिए अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. नए नियमों के तहत आप कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से ये बदलाव कर सकते हैं. मुख्य रुप से यूआईडीएआई ने आधार से संबंधित तीन बदलाव किए है. जिसका उद्देश्य आधार से जुड़ी हुई सेवाओं में तेजी और आसान पहुंच बनाना हैं.

आधार सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी

यूआईडीएआई की ओर से जानकारी दी गई है कि, आधार सेवाओं के फीस में बदलाव किया गया है. बायोमेट्रिक अपडेट यानि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट करने के लिए उपभोक्ताओं को अब 125 रुपए का भुगतान करना होगा. पहले इसके लिए 100 रुपए की फीस ली जाती थी.

वहीं डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 75 रुपए की फीस लगेगी. डेमोग्राफिक अपडेट के तहत आधार कार्ड होल्डर का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि बदली जाती है. यूआईडीएआई की ओर से इस बदलाव के लिए पहले 50 रुपए लिए जाते थे.

आधार लिंक है जरुरी

सरकार की ओर से आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 तय की गई हैं. यदि आप तय समय सीमा में अपना आधार पैन से लिंक नहीं करते हैं तो, आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा. यानि कि आप पैन कार्ड से संबंधित किसी भी काम को करने में असमर्थ हो जाएंगे.

आधार अपडेट के बदले नियम

डेमोग्राफिक अपडेट के तहत आधार कार्डधारकों को नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी बदलने के लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. ऑनलाइन ही आप घर बैठे इसे अपडेट कर सकते हैं. नए सिस्‍टम के तहत कार्डधारक सीधे मायआधार पोर्टल के माध्यम से ये बदलाव कर सकते है. हालांकि, इसके लिए उनका आधार किसी ऐक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए.

