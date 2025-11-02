Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Indian loan trends: भारतीय मिडिल क्लास की जीवनशैली में पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. खासकर लोन ले कर महंगी शादी, फोन, कार, कपड़े और दूसरी चीजों पर खर्च के पैटर्न को देखा जाए तो इसमें तेजी आई है. लोग अब इन खर्चों को अपनी जरूरत मानने लगे हैं. जिससे लोन और ईएमआई पर उनकी निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.

इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने इस ट्रेंड पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा हैं कि, भारतीयों का इस तरह से पैसों का खर्च करना देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है. बतौर कौशिक, मिडिल क्लास अब अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस तरह का खर्च कर रही है. जिससे उनपर लोन का बोझ बढ़ता ही जा रहा है.

क्या कहता है डेटा?

नितिन कौशिक ने बताया कि, भारत में लगभग 70 प्रतिशत आईफोन और 80 प्रतिशत कारें ईएमआई पर खरीदी जाती है. जिससे साफ पता चलता है कि, आम भारतीय पैसों की बचत की जगह दिखावे को चुन रहे है. वे कर्ज के जरिए ही सही स्टाइलिश दिखना चाहते है.

कौशिक ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि, आज हर दूसरा भारतीय पर्सनल लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड बकाया में से किसी ना किसी कर्ज के चक्कर में फंसा हुआ है.

पर्सनल लोन के चौंकाने वाले आंकड़े

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट से जानकारी मिली कि, वर्ष 2023 से मई 2025 तक भारतीयों ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्सनल लोन लिया है. लोन लेने वालों में एक बड़ा तबका नौकरीपेशा युवाओं का हैं. साथ ही डिमैट अकाउंट की संख्या भी 19 करोड़ से ज्यादा हो गई.

कौशिक ने उदाहरण देते हुए बताया कि, एक निवेशक ने पर्सनल लोन के पैसों से स्मॉल कैप शेयरों में निवेश कर 40 प्रतिशत का लाभ बनाया. जिसपर उनका मानना है कि, यह एक बहुत ही खतरनाक कदम हो सकता है. जिससे भविष्य में भयंकर फाइनेंशियल तबाही भी आ सकती है. इससे लिए इस तरह के चुनावों से लोगों को बचना चाहिए.

कौशिक ने लोन लेने की मानसिकता पर भी बात की. उन्होंने कहा कि, अमीर लोग लोन एसेट बनाने या फिर बिजनेस के लिए लोन लेते हैं. वहीं मिडिल क्लास अपने दिखावे की पूर्ति के लिए कर्ज के बोझ तले दब जाता है. अगर शिक्षा, घर, बिजनेस और अन्य जरूरी चीजों के लिए लोन लिया जाए तो, यह भविष्य में आपकी सहायता करता है.

