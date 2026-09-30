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हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?

RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?

बैंक यूनियनों की 5 डे वर्किंग की मांग पर सितंबर 2026 की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल फिलहाल टल गई है. वहीं, RBI समेत कुछ वित्तीय संस्थानों में पहले से कार्यालय स्तर पर पांच दिन काम की व्यवस्था है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Sep 2026 01:36 PM (IST)
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बैंक यूनियनें (UFBU) की ओर से काफी लंबे समय से बैंकों में हफ्ते में 5 डे वर्किंग यानी हफ्ते में 5 दिन काम और शनिवार-रविवार छुट्टी करने की मांग की जा रही हैं. इसी मांग को लेकर बैंक कर्मचारी और अधिकारी देशभर में हड़ताल पर भी जाने वाले थे, लेकिन देर रात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनियनों के बीच उच्च स्तरीय समिति के गठन के बाद सितंबर 2026 में प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है.

ऐसे में सवाल यह है कि जब कमर्शियल और पब्लिक सेक्टर बैंकों में अभी हफ्ते में 5 डे वर्किंग लागू नहीं है, तो RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में यह व्यवस्था पहले से लागू है. आइए जानते हैं इन संस्थानों के बारे में.

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RBI समेत देश के किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?

  • RBI में 5 डे वर्किंग: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश का केंद्रीय बैंक है. RBI के कार्यालयों में आम तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक कामकाज होता है और शनिवार-रविवार को सामान्य तौर पर छुट्टी रहती है.
  • LIC: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) देश की प्रमुख बीमा कंपनियों में से एक है. इसके कार्यालयों में सामान्य तौर पर पांच दिन का कार्य सप्ताह देखने को मिलता है. शनिवार और रविवार को नियमित कार्यालयी कामकाज नहीं होता, यानी इस दिन छुट्टी रहती है.
  • SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) देश के शेयर बाजार पर नजर रखने वाली प्रमुख संस्था है. इसका काम शेयर बाजार और उससे जुड़े नियमों की निगरानी करना है. इसके कार्यालयों में भी 5 डे वर्किंग लागू है और शनिवार-रविवार छुट्टी रहती है. 
  • BSE: BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश के प्रमुख शेयर बाजार हैं. इनके ऑफिस में भी पांच दिन का वर्किंग वीक लागू है और यहां शनिवार-रविवार को सामान्य शेयर ट्रेडिंग नहीं होती. 
  • NSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ये भी देश के प्रमुख शेयर बाजारों में से एक है. इन संस्थानों के नियमित कार्यालयी कामकाज में 5 डे वर्किंग लागू है. 
  • NABARD: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) कृषि और ग्रामीण इलाकों से जुड़े विकास और वित्तीय कामों में भी अहम भूमिका निभाता है. इसके कार्यालयों में भी सामान्य तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है और शनिवार-रविवार ऑफ. 

बैंकों में 5 डे वर्किंग की मांग क्यों?

बैंक यूनियनों का कहना है कि जब RBI, बीमा कंपनियों, शेयर बाजार के नियामकों और दूसरी कई वित्तीय संस्थाओं में 5 डे वर्किंग लागू है, तो ऐसे में बैंक कर्मचारियों को भी शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलनी चाहिए. यही वजह है कि बैंक यूनियनें सितंबर 2026 में देशभर में हड़ताल करने वाली थीं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Sep 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
RBI 5 Day Working Banks
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