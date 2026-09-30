RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?

बैंक यूनियनें (UFBU) की ओर से काफी लंबे समय से बैंकों में हफ्ते में 5 डे वर्किंग यानी हफ्ते में 5 दिन काम और शनिवार-रविवार छुट्टी करने की मांग की जा रही हैं. इसी मांग को लेकर बैंक कर्मचारी और अधिकारी देशभर में हड़ताल पर भी जाने वाले थे, लेकिन देर रात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनियनों के बीच उच्च स्तरीय समिति के गठन के बाद सितंबर 2026 में प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है.

ऐसे में सवाल यह है कि जब कमर्शियल और पब्लिक सेक्टर बैंकों में अभी हफ्ते में 5 डे वर्किंग लागू नहीं है, तो RBI समेत देश के किन-किन वित्तीय संस्थानों में यह व्यवस्था पहले से लागू है. आइए जानते हैं इन संस्थानों के बारे में.

RBI समेत देश के किन वित्तीय संस्थानों में लागू है 5 डे वर्किंग?

RBI में 5 डे वर्किंग: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश का केंद्रीय बैंक है. RBI के कार्यालयों में आम तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक कामकाज होता है और शनिवार-रविवार को सामान्य तौर पर छुट्टी रहती है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश का केंद्रीय बैंक है. RBI के कार्यालयों में आम तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक कामकाज होता है और शनिवार-रविवार को सामान्य तौर पर छुट्टी रहती है. LIC: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) देश की प्रमुख बीमा कंपनियों में से एक है. इसके कार्यालयों में सामान्य तौर पर पांच दिन का कार्य सप्ताह देखने को मिलता है. शनिवार और रविवार को नियमित कार्यालयी कामकाज नहीं होता, यानी इस दिन छुट्टी रहती है.

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) देश की प्रमुख बीमा कंपनियों में से एक है. इसके कार्यालयों में सामान्य तौर पर पांच दिन का कार्य सप्ताह देखने को मिलता है. शनिवार और रविवार को नियमित कार्यालयी कामकाज नहीं होता, यानी इस दिन छुट्टी रहती है. SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) देश के शेयर बाजार पर नजर रखने वाली प्रमुख संस्था है. इसका काम शेयर बाजार और उससे जुड़े नियमों की निगरानी करना है. इसके कार्यालयों में भी 5 डे वर्किंग लागू है और शनिवार-रविवार छुट्टी रहती है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) देश के शेयर बाजार पर नजर रखने वाली प्रमुख संस्था है. इसका काम शेयर बाजार और उससे जुड़े नियमों की निगरानी करना है. इसके कार्यालयों में भी 5 डे वर्किंग लागू है और शनिवार-रविवार छुट्टी रहती है. BSE: BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश के प्रमुख शेयर बाजार हैं. इनके ऑफिस में भी पांच दिन का वर्किंग वीक लागू है और यहां शनिवार-रविवार को सामान्य शेयर ट्रेडिंग नहीं होती.

BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश के प्रमुख शेयर बाजार हैं. इनके ऑफिस में भी पांच दिन का वर्किंग वीक लागू है और यहां शनिवार-रविवार को सामान्य शेयर ट्रेडिंग नहीं होती. NSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ये भी देश के प्रमुख शेयर बाजारों में से एक है. इन संस्थानों के नियमित कार्यालयी कामकाज में 5 डे वर्किंग लागू है.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ये भी देश के प्रमुख शेयर बाजारों में से एक है. इन संस्थानों के नियमित कार्यालयी कामकाज में 5 डे वर्किंग लागू है. NABARD: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) कृषि और ग्रामीण इलाकों से जुड़े विकास और वित्तीय कामों में भी अहम भूमिका निभाता है. इसके कार्यालयों में भी सामान्य तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है और शनिवार-रविवार ऑफ.

बैंकों में 5 डे वर्किंग की मांग क्यों?

बैंक यूनियनों का कहना है कि जब RBI, बीमा कंपनियों, शेयर बाजार के नियामकों और दूसरी कई वित्तीय संस्थाओं में 5 डे वर्किंग लागू है, तो ऐसे में बैंक कर्मचारियों को भी शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलनी चाहिए. यही वजह है कि बैंक यूनियनें सितंबर 2026 में देशभर में हड़ताल करने वाली थीं.

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