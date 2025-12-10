सिर्फ 2000 की SIP और बना 5 करोड़ का मेगा कॉर्पस, जानें किस फंड ने दिया तगड़ा रिटर्न

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







SIP Investment: एसआईपी निवेश आज लोगों की पसंद बनती जा रही है. एसआईपी के तहत छोटी-छोटी राशि में निवेश करके आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं. क्या सिर्फ 2000 रुपये के मंथली एसआईपी से 5 करोड़ रुपये का फंड बन सकता है? लॉन्ग टर्म निवेश और कंपाउंडिंग की मदद से यह संभव है.

निप्पॉन इंडिया के ग्रोथ मिड कैप फंड ने निवेशकों को इसी तरह का रिटर्न दिया है. निप्पॉन इंडिया के मिड कैप फंड ने निवेशकों को पिछले 30 साल में 22 प्रतिशत का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) का रिटर्न दिया है. जिससे छोटे मंथली निवेश करोड़ों रुपये के कॉर्पस में बदल गए हैं. निप्पॉन इंडिया के इस फंड की शुरुआत 8 अक्टूबर 1995 को हुई थी. आइए जानते हैं, 5 करोड़ का कॉर्पस बनाने का पूरा कैलकुलेशन.....

2000 हजार की मंथली निवेश और 5 करोड़ का कॉर्पस

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने पिछले 30 सालों में करीब 22.44 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. यानी की अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड की शुरुआत होने पर 2000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की होती तो, आज उसके पास 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड होता.

एसआईपी कैलकुलेशन

अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड में 30 साल तक हर महीने 2,000 रुपये की SIP की होती तो, उनका कुल निवेश 7,20,000 रुपये होता. 22.44 फीसदी के एनुअलाइज्ड रिटर्न पर यह छोटी सी राशि समय के साथ काफी बढ़ी हो जाती. 30 साल पूरा होने पर इस SIP से करीब 5.17 करोड़ रुपये का फंड बनता. लंबे समय तक किए गए निवेश पर कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाती है और निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

