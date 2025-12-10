इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने वालों की हो गई मौज, मिला 46 परसेंट का लिस्टिंग गेन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Meesho IPO Listing: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 10 दिसंबर को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के शेयरों की जबरदस्त लिस्टिंग हुई. कंपनी शेयर करीब 46 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्ट हुए. बुधवार के कारोबारी दिन बीएसई पर कंपनी के शेयरों ने 161.20 रुपये और एनएसई पर 162.50 रुपये पर एंट्री ली.

यानी कि शुरुआती निवेशकों को करीब 46 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला. हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. इसके तुरंत बाद ही शेयरों में फिर से तेजी लौट आई. मीशो आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था. आईपीओ के तहत कंपनी ने शेयर प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये के बीच तय किया था.

बीएसई पर कंपनी का हाल

बुधवार सुबह करीब 11:05 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 54.68 प्रतिशत या 60.70 रुपये की तेजी के साथ 171.70 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. शेयरों ने दिन की शुरुआत 161.20 रुपये पर की थी. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 177.55 के हाई लेवल पर पहुंचे थे. वहीं दिन का लो लेवल 161.20 रुपये था.

मीशो आईपीओ डिटेल

मीशो का आईपीओ निवेशकों के लिए 3 से 5 दिसंबर के बीच खुला था. 8 दिसंबर को शेयरों का फाइनल एलॉटमेंट किया गया था. कंपनी ने आईपीओ के जरिए 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाए हैं. आईपीओ के तहत 4250 करोड़ रुपये का फ्रेस शेयर और 1171 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल जारी किए गए थे. मीशो के आईपीओ को निवेशकों से तगड़ा रिस्पांस मिला था और यह ओवरऑल 81.76 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

