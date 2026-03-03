आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster ‘Red Wolf’ दमदार क्रूजर बाइक, जानें कितनी होगी कीमत

JAWA Yezdi अपनी नई क्रूजर बाइक Yezdi Roadster ‘Red Wolf’ को आज यानी 3 मार्च 2026 को लॉन्च करने जा रही है. यह बाइक क्लासिक और पुराने जमाने के स्टाइल में तैयार की गई है. इसका लाल रंग और उस पर दिया गया चमकदार क्रोम फिनिश इसे सड़क पर अलग पहचान देता है. यह बाइक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लंबी दूरी का सफर आराम से करना पसंद करते हैं और साथ ही स्टाइल भी चाहते हैं. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

शानदार लुक और मजबूत डिजाइन

Red Wolf का लुक पहली नजर में ही ध्यान खींचने वाला है. इस सीरीज में पहली बार एग्जॉस्ट, इंजन और हैंडल पर चमकदार क्रोम फिनिश दिया गया है. इससे बाइक का लुक और भी प्रीमियम हो गया है. इसमें अपनी कैटेगरी के सबसे चौड़े टायर दिए गए हैं, जिससे सड़क पर पकड़ मजबूत रहती है और बाइक ज्यादा स्थिर फील होती है. इस बाइक की एक खास बात यह है कि इसे आप अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं. अगर आप अकेले सफर करना चाहते हैं तो इसे सोलो स्टाइल में रख सकते हैं और अगर पीछे किसी को बैठाना हो तो उसे भी आसानी से जोड़ा जा सकता है. यह सुविधा इसे और भी खास बनाती है.

इंजन और फीचर्स

Yezdi Roadster Red Wolf में 350cc का पावरफुल इंजन दिया गया है. इसके साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है जिससे हाईवे पर राइड करना आसान हो जाता है. इसमें स्लिपर क्लच भी दिया गया है, जिससे गियर बदलना स्मूथ रहता है. सेफ्टी के लिए इसमें ड्यूल चैनल ABS और बड़े डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. रात में बेहतर रोशनी के लिए LED लाइट्स दी गई हैं. इसके दो साइलेंसर से निकलने वाली भारी आवाज इसे और भी दमदार बनाती है.

लंबे सफर के लिए खास आराम

इस बाइक में 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल टैंक करने पर यह 350 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है. इसके फुटपेग्स को इस तरह लगाया गया है कि लंबी दूरी पर भी थकान कम हो. सीट की ऊंचाई 795 mm रखी गई है, जिससे कम हाइट वाले राइडर भी इसे आसानी से संभाल सकें.

वारंटी और कीमत

कंपनी इस बाइक पर 4 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही 8 साल तक रोडसाइड असिस्टेंस और 5 साल तक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का विकल्प भी दिया गया है. Yezdi Roadster Red Wolf की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2,09,950 रखी गई है. यह बाइक पूरे भारत में अधिकृत जावा येज्दी शोरूम पर उपलब्ध होगी.