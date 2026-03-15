हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो500 KM रेंज के साथ मार्केट में लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV? इन गाड़ियों की बढ़ेगी टेंशन

500 KM रेंज के साथ मार्केट में लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV? इन गाड़ियों की बढ़ेगी टेंशन

Tata Sierra EV: लॉन्च के बाद Tata Sierra EV का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, महिंद्रा BE 6, और मारुति ई- विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर EV से होने वाला है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 15 Mar 2026 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV सिएरा को भारतीय बाजार में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. ऐसे में अब कंपनी इसके इलेक्ट्रिक वर्जन यानी Tata Sierra EV को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है. टाटा मोटर्स की ओर से पुष्टि की गई है कि यह इलेक्ट्रिक SUV FY27 की पहली तिमाही में शोरूम तक पहुंच जाएगी. इसका मतलब यह है कि इसे अप्रैल से जून 2026 के बीच लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी पहले ही इसके टीजर को जारी कर डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स की झलक दिखा चुकी है. 

कैसा होगा Tata Sierra EV का डिजाइन?

Tata Sierra EV का डिजाइन पेट्रोल‑डीज़ल मॉडल जैसा ही हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन होने के कारण इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, फ्लैट बंपर और आकर्षक LED लाइट बार दिए जा सकते हैं. इसके साथ ही ऊंचा बोनट, शॉर्ट ओवरहैंग्स, नए अलॉय व्हील्स, पीछे रैपअराउंड रियर ग्लास और कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसे प्रीमियम और मॉडर्न लुक देंगे. यह डिजाइन इसे क्रेटा EV जैसी गाड़ियों से अलग बनाता है.

बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें Curvv EV की 55 kWh बैटरी या Harrier EV की 65 kWh बैटरी लगी मिल सकती है. 55 kWh बैटरी वाले मॉडल में सिंगल फ्रंट मोटर, लगभग 167 PS पावर और 215 Nm टॉर्क होगा, जिससे करीब 500 किलोमीटर रेंज मिल सकती है. 65 kWh बैटरी वाले मॉडल में रियर-व्हील ड्राइव होगा और इसकी रेंज लगभग 538 किलोमीटर हो सकती है. 

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

लॉन्च के बाद Tata Sierra EV का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, महिंद्रा BE 6, और मारुति ई- विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर EV से होने वाला है. कंपनी इसकी शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कर सकती है. नई Tata Sierra EV उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है, जो दमदार लुक, लंबी रेंज और भरोसेमंद ब्रांड वाली इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें:-

अब Zero नहीं, पेट्रोल-डीजल की डेंसिटी से चूना लगा रहे पेट्रोल पंप! 99% लोग कर देते हैं इग्नोर

Published at : 15 Mar 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Sierra EV Tata Sierra EV Launching
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
500 KM रेंज के साथ मार्केट में लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV? इन गाड़ियों की बढ़ेगी टेंशन
500 KM रेंज के साथ मार्केट में लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV? इन गाड़ियों की बढ़ेगी टेंशन
ऑटो
काफी सस्ती EMI पर मिल जाएंगी मार्केट में मौजूद ये बाइक्स, जानिए क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब?
काफी सस्ती EMI पर मिल जाएंगी मार्केट में मौजूद ये बाइक्स, जानिए डाउन पेमेंट का हिसाब
ऑटो
अब Zero नहीं, पेट्रोल-डीजल की डेंसिटी से चूना लगा रहे पेट्रोल पंप! 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
अब Zero नहीं, पेट्रोल-डीजल की डेंसिटी से चूना लगा रहे पेट्रोल पंप! 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
ऑटो
50000 सैलरी होने पर Defender से कितने दिन जा सकते हैं ऑफिस, जानें कितना है माइलेज?
50000 सैलरी होने पर Defender से कितने दिन जा सकते हैं ऑफिस, जानें कितना है माइलेज?
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो
अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, लखनऊ में छाए बादल, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, लखनऊ में छाए बादल, IMD ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO: 'द केरला स्टोरी 2' की 16वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
'द केरला स्टोरी 2' की 16वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
क्रिकेट
Kuldeep Yadav Wedding: दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
विश्व
Iran US War: ‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
ट्रेंडिंग
दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान की ईमानदारी, भीड़ में ढूंढकर यात्री को लौटाया खोया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर तारीफ
दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF जवान की ईमानदारी, भीड़ में ढूंढकर यात्री को लौटाया खोया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर तारीफ
यूटिलिटी
HP का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, नोट कर लें हेल्पलाइन नंबर
HP का सिलेंडर करना है बुक तो न हो परेशान, नोट कर लें हेल्पलाइन नंबर
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget