500 KM रेंज के साथ मार्केट में लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV? इन गाड़ियों की बढ़ेगी टेंशन

टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV सिएरा को भारतीय बाजार में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. ऐसे में अब कंपनी इसके इलेक्ट्रिक वर्जन यानी Tata Sierra EV को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है. टाटा मोटर्स की ओर से पुष्टि की गई है कि यह इलेक्ट्रिक SUV FY27 की पहली तिमाही में शोरूम तक पहुंच जाएगी. इसका मतलब यह है कि इसे अप्रैल से जून 2026 के बीच लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी पहले ही इसके टीजर को जारी कर डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स की झलक दिखा चुकी है.

कैसा होगा Tata Sierra EV का डिजाइन?

Tata Sierra EV का डिजाइन पेट्रोल‑डीज़ल मॉडल जैसा ही हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन होने के कारण इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, फ्लैट बंपर और आकर्षक LED लाइट बार दिए जा सकते हैं. इसके साथ ही ऊंचा बोनट, शॉर्ट ओवरहैंग्स, नए अलॉय व्हील्स, पीछे रैपअराउंड रियर ग्लास और कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसे प्रीमियम और मॉडर्न लुक देंगे. यह डिजाइन इसे क्रेटा EV जैसी गाड़ियों से अलग बनाता है.

बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें Curvv EV की 55 kWh बैटरी या Harrier EV की 65 kWh बैटरी लगी मिल सकती है. 55 kWh बैटरी वाले मॉडल में सिंगल फ्रंट मोटर, लगभग 167 PS पावर और 215 Nm टॉर्क होगा, जिससे करीब 500 किलोमीटर रेंज मिल सकती है. 65 kWh बैटरी वाले मॉडल में रियर-व्हील ड्राइव होगा और इसकी रेंज लगभग 538 किलोमीटर हो सकती है.

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

लॉन्च के बाद Tata Sierra EV का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, महिंद्रा BE 6, और मारुति ई- विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर EV से होने वाला है. कंपनी इसकी शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कर सकती है. नई Tata Sierra EV उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है, जो दमदार लुक, लंबी रेंज और भरोसेमंद ब्रांड वाली इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं.

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