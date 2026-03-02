हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो24 KM माइलेज वाली Tata Nexon बनी बेस्ट सेलिंग SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

24 KM माइलेज वाली Tata Nexon बनी बेस्ट सेलिंग SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

Tata Nexon 2026: टाटा नेक्सन कम कीमत, दमदार इंजन, अच्छा माइलेज के कारण लोगों की पहली पसंद बन गई है. आइए इसके फीचर्स और सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Mar 2026 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

Tata Nexon फरवरी 2026 में 19,430 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. इसने Hyundai Creta और Maruti Brezza जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.15 लाख रुपये तक जाती है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 8.32 लाख से 16.79 लाख रुपये तक हो सकती है. यह गाड़ी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑप्शन में मिलती है. इसमें कई वैरिएंट उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार मॉडल चुन सकते हैं. कम कीमत में ज्यादा फीचर्स मिलने की वजह से यह SUV वैल्यू फॉर मनी मानी जा रही है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Tata Nexon में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं. पेट्रोल मॉडल में 1.2 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है, जो 120 पीएस की ताकत और 170 एनएम टॉर्क देता है. डीजल मॉडल में 1.5 लीटर इंजन मिलता है, जो 115 पीएस की ताकत और 260 एनएम टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल, एएमटी और 7 स्पीड डीसीए गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. गाड़ी शहर की सड़कों पर भी आराम से चलती है और हाईवे पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है. सीएनजी मॉडल भी उपलब्ध है, जो कम खर्च में ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता है.

Tata Nexon का माइलेज

माइलेज के मामले में भी Tata Nexon काफी अच्छी है. पेट्रोल मॉडल लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देता है. डीजल मॉडल 23 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक चल सकता है. सीएनजी मॉडल लगभग 24 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देता है. कम Fuel खर्च के कारण यह रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर विकल्प है.

फीचर्स और राइवल्स

Tata Nexon में 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट और ऑटोमैटिक एसी जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका डिजाइन मजबूत और स्टाइलिश है. इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, ईएसपी और हिल होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है. यही कारण है कि लोग इस गाड़ी को ज्यादा खरीद रहे हैं. 2026 Tata Nexon सीधे तौर पर सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet और Mahindra XUV 3XO को कड़ी टक्कर देती है.अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, आधुनिक फीचर्स और पेट्रोल, डीजल व EV विकल्पों के साथ यह पहले से ही मजबूत दावेदार है.

ये भी पढ़ें:-

Maruti Brezza या Tata Nexon, रोजाना ऑफिस जाने के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर? जानिए डिटेल्स

Published at : 02 Mar 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Tata Nexon Price Tata Nexon 2026 Best Selling SUV 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
24 KM माइलेज वाली Tata Nexon बनी बेस्ट सेलिंग SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर
24 KM माइलेज वाली Tata Nexon बनी बेस्ट सेलिंग SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर
ऑटो
पेट्रोल की टेंशन खत्म! 1 लाख की डाउन पेमेंट पर MG Comet EV खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?
पेट्रोल की टेंशन खत्म! 1 लाख की डाउन पेमेंट पर MG Comet EV खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?
ऑटो
Maruti Brezza या Tata Nexon, रोजाना ऑफिस जाने के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर? जानें डिटेल्स
Maruti Brezza या Tata Nexon, रोजाना ऑफिस जाने के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर?
ऑटो
सिर्फ 15 हजार की EMI पर Maruti Baleno खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए पूरा हिसाब
सिर्फ 15 हजार की EMI पर Maruti Baleno खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए हिसाब
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
विश्व
US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
क्रिकेट
T-20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
T-20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
बिजनेस
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 17: 'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म, जानें- 17 दिनोंं का टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म
स्टॉक मार्केट
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
रिलेशनशिप
Alpine Divorce: ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget