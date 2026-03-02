24 KM माइलेज वाली Tata Nexon बनी बेस्ट सेलिंग SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

Tata Nexon फरवरी 2026 में 19,430 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. इसने Hyundai Creta और Maruti Brezza जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.15 लाख रुपये तक जाती है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 8.32 लाख से 16.79 लाख रुपये तक हो सकती है. यह गाड़ी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी ऑप्शन में मिलती है. इसमें कई वैरिएंट उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार मॉडल चुन सकते हैं. कम कीमत में ज्यादा फीचर्स मिलने की वजह से यह SUV वैल्यू फॉर मनी मानी जा रही है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Tata Nexon में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं. पेट्रोल मॉडल में 1.2 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है, जो 120 पीएस की ताकत और 170 एनएम टॉर्क देता है. डीजल मॉडल में 1.5 लीटर इंजन मिलता है, जो 115 पीएस की ताकत और 260 एनएम टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल, एएमटी और 7 स्पीड डीसीए गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. गाड़ी शहर की सड़कों पर भी आराम से चलती है और हाईवे पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है. सीएनजी मॉडल भी उपलब्ध है, जो कम खर्च में ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता है.

Tata Nexon का माइलेज

माइलेज के मामले में भी Tata Nexon काफी अच्छी है. पेट्रोल मॉडल लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देता है. डीजल मॉडल 23 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक चल सकता है. सीएनजी मॉडल लगभग 24 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देता है. कम Fuel खर्च के कारण यह रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर विकल्प है.

फीचर्स और राइवल्स

Tata Nexon में 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट और ऑटोमैटिक एसी जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका डिजाइन मजबूत और स्टाइलिश है. इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, ईएसपी और हिल होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है. यही कारण है कि लोग इस गाड़ी को ज्यादा खरीद रहे हैं. 2026 Tata Nexon सीधे तौर पर सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet और Mahindra XUV 3XO को कड़ी टक्कर देती है.अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, आधुनिक फीचर्स और पेट्रोल, डीजल व EV विकल्पों के साथ यह पहले से ही मजबूत दावेदार है.

