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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या वाकई 679 KM रेंज देती है पॉपुलर Mahindra XEV 9S? टेस्टिंग के दौरान सामने आई ये बातें

क्या वाकई 679 KM रेंज देती है पॉपुलर Mahindra XEV 9S? टेस्टिंग के दौरान सामने आई ये बातें

Mahindra XEV 9S Range: ये EV तीन अलग-अलग बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ आई है. इसके सबसे बड़े 79kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट की टेस्टिंग के दौरान इसकी रियल रेंज देखी गई.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 15 Mar 2026 10:10 AM (IST)
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इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में अब लंबी रेंज वाली कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसी कड़ी में Mahindra XEV 9S पॉपुलर हो रही है. इसके पीछे वजह इसकी कीमत, दमदार परफॉर्मेंस और लंबी रेंज है. इसका डिजाइन कूपे-स्टाइल नहीं है. गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल होने के चलते ही लोगों को पसंद आ रही है. 

Mahindra XEV 9S तीन अलग-अलग बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ आई है. इसके सबसे बड़े 79kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट की टेस्टिंग की गई. कंपनी के मुताबिक, इस टॉप वेरिएंट की दावा की गई रेंज करीब 679 किलोमीटर है. हालांकि असली ड्राइविंग कंडीशन में यह आंकड़ा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी यह अपने सेगमेंट की कई महंगी इलेक्ट्रिक कारों से बेहतर साबित होती है. 

गाड़ी की कितनी है रियल-वर्ल्ड रेंज?

इस SUV को अलग-अलग ड्राइविंग मोड में चलाकर देखा गया. रेंज मोड और सबसे ज्यादा रेजनरेटिव ब्रेकिंग सेटिंग का इस्तेमाल किया. ड्राइव करने पर कार ने करीब 470 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज दी, जो इस कीमत की इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है. इसकी एफिशिएंसी Mahindra XEV 9e से थोड़ी बेहतर बताई जाती है, हालांकि दोनों के बीच का अंतर काफी ज्यादा नहीं है.

Mahindra XEV 9S EV में मिलते हैं ये खास फीचर्स

ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो  Mahindra XEV 9S काफी आरामदायक महसूस होती है. स्पेस के मामले में भी यह SUV काफी बड़ी  है.इसमें थ्री रो सीटें मिलती हैं. केबिन में तीन बड़ी स्क्रीन के साथ मॉडर्न डिजाइन दिया गया है, जो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो लंबी रेंज, अच्छा स्पेस, शानदार परफॉर्मेंस और सही कीमत की वजह से Mahindra XEV 9S एक मजबूत विकल्प बनकर उभरती है. खास बात यह है कि 79kWh बैटरी वाला वेरिएंट 470 किलोमीटर की रियल रेंज देकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

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Published at : 15 Mar 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Mahindra And Mahindra Mahindra EV Mahindra XEV 9S Mahindra XEV 9S Real Range
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