यशस्वी जायसवाल ने दी अपने पिता को Mercedes-Benz, जानें कार की कीमत, फीचर्स और माइलेज

Mercedes GLE 300d: भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ शानदार शतक लगाया और भारतीय फैंस का दिल जीता. जबकि हाल ही में उन्होंने फादर्स डे के खास मौके पर अपने पिता को एक बेहद शानदार गिफ्ट दिया है. जिसके बाद अब उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है. जायसवाल ने अपने पिता को एक चमचमाती लग्जरी SUV Mercedes-Benz GLE 300d गिफ्ट की है.

चेन्नई में खेले गए अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय मैच में दमदार शतक ठोकने के ठीक अगले ही दिन यशस्वी अपनी पूरी फैमिली के साथ शोरूम पहुंचे और पापा के लिए यह लग्जरी कार खरीदी. सोशल मीडिया पर उनके भाई तेजस्वी ने इस बेहद इमोशनल और प्राउड मोमेंट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर फैंस क्रिकेटर की खूब तारीफ कर रहे हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, Mercedes-Benz GLE 300d इसके प्रीमियम फीचर्स की पूरी डिटेल.

कितनी है Mercedes-Benz GLE 300d की कीमत?

आपको बता दें कि, Mercedes-Benz GLE 300d एक बेहद ही शानदार SUV है. यह एक प्रीमियम क्लास SUV है. भारतीय बाजार में इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1 करोड़ रुपये से शुरू होती है. वहीं, टैक्स, इंश्योरेंस और आरटीओ (RTO) चार्ज जोड़ने के बाद ऑन-रोड आते-आते इस चमचमाती गाड़ी की कीमत लगभग 1.15 से 1.20 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है.

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शानदार हैं फीचर्स और लुक

बता दें कि, मर्सिडीज की इस SUV का लुक बेहद मस्कुलर और रॉयल है. इस SUV कार के फ्रंट में आपको एकदम नई डिजाइन वाली ग्रिल और बेहद खूबसूरत LED हेडलैंप्स मिलते हैं. जो इसे रोड पर एक अलग ही भौकाल देते हैं. गाड़ी में 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसकी प्रोफाइल को दमदार बनाते हैं.

इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और कमाल का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके साथ ही सेफ्टी के लिए इसमें कई एयरबैग्स और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी दिए गए हैं.

कितना मिलता है माइलेज?

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो इस मामले में भी यह गाड़ी एक नंबर है. इस SUV में 1993 cc का पावरफुल 4-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है. जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह इंजन करीब 269 bhp की पावर और 550 Nm का टॉर्क जनरेट करता है जिससे गाड़ी सिर्फ 6.9 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है.

इतने भारी-भरकम इंजन और दमदार साइज के बावजूद यह गाड़ी लगभग 9.7 किमी से लेकर 16 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से दे देती है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए काफी शानदार माना जाता है.

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