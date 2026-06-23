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हिंदी न्यूज़ऑटोयशस्वी जायसवाल ने दी अपने पिता को Mercedes-Benz, जानें कार की कीमत, फीचर्स और माइलेज

यशस्वी जायसवाल ने दी अपने पिता को Mercedes-Benz, जानें कार की कीमत, फीचर्स और माइलेज

Mercedes GLE 300d: क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने फादर्स डे पर अपने पिता को लग्जरी SUV Mercedes-Benz GLE 300d गिफ्ट की है। जानिए इस धांसू गाड़ी की कीमत, माइलेज और इसके प्रीमियम फीचर्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 01:49 PM (IST)
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Mercedes GLE 300d: भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ शानदार शतक लगाया और भारतीय फैंस का दिल जीता. जबकि हाल ही में उन्होंने फादर्स डे के खास मौके पर अपने पिता को एक बेहद शानदार गिफ्ट दिया है. जिसके बाद अब उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है. जायसवाल ने अपने पिता को एक चमचमाती लग्जरी SUV Mercedes-Benz GLE 300d गिफ्ट की है. 

चेन्नई में खेले गए अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय मैच में दमदार शतक ठोकने के ठीक अगले ही दिन यशस्वी अपनी पूरी फैमिली के साथ शोरूम पहुंचे और पापा के लिए यह लग्जरी कार खरीदी. सोशल मीडिया पर उनके भाई तेजस्वी ने इस बेहद इमोशनल और प्राउड मोमेंट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर फैंस क्रिकेटर की खूब तारीफ कर रहे हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, Mercedes-Benz GLE 300d इसके प्रीमियम फीचर्स की पूरी डिटेल.

कितनी है Mercedes-Benz GLE 300d की कीमत?

आपको बता दें कि, Mercedes-Benz GLE 300d एक बेहद ही शानदार SUV है. यह एक प्रीमियम क्लास SUV है. भारतीय बाजार में इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1 करोड़ रुपये से शुरू होती है. वहीं, टैक्स, इंश्योरेंस और आरटीओ (RTO) चार्ज जोड़ने के बाद ऑन-रोड आते-आते इस चमचमाती गाड़ी की कीमत लगभग 1.15 से 1.20 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. 

यह भी पढ़ें: महंगी हो गई Maruti की पहली इलेक्ट्रिक कार, e-Vitara खरीदने के लिए अब कितने पैसे देने होंगे?

शानदार हैं फीचर्स और लुक 

बता दें कि, मर्सिडीज की इस SUV का लुक बेहद मस्कुलर और रॉयल है. इस SUV कार के फ्रंट में आपको एकदम नई डिजाइन वाली ग्रिल और बेहद खूबसूरत LED हेडलैंप्स मिलते हैं. जो इसे रोड पर एक अलग ही भौकाल देते हैं. गाड़ी में 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसकी प्रोफाइल को दमदार बनाते हैं. 

इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और कमाल का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके साथ ही सेफ्टी के लिए इसमें कई एयरबैग्स और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी दिए गए हैं.

कितना मिलता है माइलेज?

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो इस मामले में भी यह गाड़ी एक नंबर है. इस SUV में 1993 cc का पावरफुल 4-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है. जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह इंजन करीब 269 bhp की पावर और 550 Nm का टॉर्क जनरेट करता है जिससे गाड़ी सिर्फ 6.9 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है. 

इतने भारी-भरकम इंजन और दमदार साइज के बावजूद यह गाड़ी लगभग 9.7 किमी से लेकर 16 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से दे देती है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए काफी शानदार माना जाता है.

यह भी पढ़ें: EV स्कूटर की बिक्री बढ़ी, फिर भी कंपनियां क्यों नहीं कमा रहीं पैसा?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Jun 2026 01:49 PM (IST)
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