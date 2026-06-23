महंगी हो गई Maruti की पहली इलेक्ट्रिक कार, e-Vitara खरीदने के लिए अब कितने पैसे देने होंगे?

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara की कीमतों में पहली बार बढ़ोतरी कर दी गई है. अगर आप इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. हालांकि कंपनी ने बेस वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन टॉप वेरिएंट्स अब पहले से महंगे हो गए हैं. ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी उन लोगों को प्रभावित करेगी जो ज्यादा रेंज और बेहतर फीचर्स वाले मॉडल खरीदना चाहते हैं.

Maruti e-Vitara के Delta बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत पहले की तरह 15.99 लाख रुपये ही रखी गई है. वहीं Zeta वेरिएंट की कीमत में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी कीमत 17.49 लाख रुपये हो गई है. टॉप मॉडल Alpha की कीमत 20,000 रुपये बढ़ाई गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 19.79 लाख रुपये हो गई है. यानी कंपनी ने कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी Zeta वेरिएंट को लेकर की है.

BaaS मॉडल में कितनी है कीमत?

इस SUV को Battery-as-a-Service (BaaS) प्लान के तहत भी बेचती है. इस स्कीम में ग्राहक कार को कम शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं, जबकि बैटरी का खर्च उपयोग के हिसाब से अलग से देना पड़ता है. BaaS मॉडल में Delta वेरिएंट की कीमत 10.99 लाख रुपये रखी गई है और इसके लिए 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर बैटरी चार्ज देना होगा. वहीं Zeta वेरिएंट की कीमत बढ़कर 11.99 लाख रुपये और Alpha वेरिएंट की कीमत 14.29 लाख रुपये हो गई है. इन दोनों वेरिएंट्स के लिए बैटरी चार्ज 4.39 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और रेंज

परफॉर्मेंस की बात करें तो e-Vitara दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है. Delta वेरिएंट में 49 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो 142 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करता है. कंपनी के मुताबिक यह मॉडल एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 440 किलोमीटर तक चल सकता है. दूसरी तरफ Zeta और Alpha वेरिएंट में 61 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जो 172 हॉर्सपावर की पावर देता है. इसकी दावा की गई ड्राइविंग रेंज 543 किलोमीटर तक है, जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक साबित हो सकती है.

भारतीय इलेक्ट्रिक SUV बाजार में e-Vitara का मुकाबला कई मजबूत राइवल्स से होता है. इसमें Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV और आने वाली Tata Sierra EV जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:-

कार ने माइलेज देना कर दिया बंद? परेशान मत होइए, इन टिप्स से ज्यादा चलेगी आपकी गाड़ी