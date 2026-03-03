हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए लुक और दमदार डिजाइन के साथ पेश हुई Yamaha XSR155, हंटर 350 को देगी टक्कर, जानें फीचर्स

यामाहा XSR155 मेटैलिक ब्लैक कलर में भारत में लॉन्च हुई है. 155cc इंजन, ड्यूल चैनल ABS और दमदार लुक के साथ Hunter 350 को देगी टक्कर.आइए जानें इसकी कीमत, फीचर्स और क्या इसे खास बनाता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

इंडिया यामाहा मोटर ने अपनी शानदार बाइक XSR155 को नए मेटैलिक ब्लैक रंग में लॉन्च किया है. दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,58,990 रखी गई है. ये नया रंग पहले से मौजूद कलर ऑप्शन में जोड़ा गया है. इस नए वेरिएंट में गोल्डन कलर के USD फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं, जो बाइक को ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव बनाते हैं. कंपनी का कहना है कि ग्राहकों की मांग पर यह नया ब्लैक रंग लाया गया है.

नया लुक और दमदार डिजाइन

मेटैलिक ब्लैक रंग इस बाइक के क्लासिक डिजाइन को और रिफाइंड करता है. इसका मजबूत फ्यूल टैंक, सीधी और साफ बॉडी लाइन और रेट्रो स्टाइल पहले जैसा ही रखा गया है. गहरा काला रंग और सुनहरे फ्रंट फोर्क्स मिलकर इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं. यह बाइक उन लोगों को पसंद आएगी जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं. इसका डिजाइन मॉडर्न और पुरानी स्टाइल का अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिससे यह युवा राइडर्स को खास पसंद आ सकती है.

इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

Yamaha XSR155 में 155cc का लिक्विड-कूल्ड, 4 वाल्व इंजन दिया गया है. इसमें VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे पावर बेहतर मिलती है. यह इंजन 13.5 kW पावर और 14.2 Nm टॉर्क देता है. बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है और इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी दिया गया है, जिससे गियर बदलना आसान हो जाता है. ये बाइक डेल्टाबॉक्स फ्रेम पर बनी है और इसमें एल्युमिनियम स्विंग आर्म दिया गया है. आगे USD फोर्क्स और पीछे मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है, जिससे राइड आरामदायक रहती है. इसमें ड्यूल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी है, जो सेफ्टी को बढ़ाते हैं.

परफॉर्मेंस और स्टाइल 

लॉन्च के समय कंपनी के चेयरमैन हाजीमे आओटा ने कहा कि भारत में मॉडर्न रेट्रो डिजाइन को काफी पसंद किया जा रहा है. ग्राहकों की मांग पर यह ब्लैक वेरिएंट लाया गया है. उन्होंने बताया कि यह सिर्फ नया कलर नहीं है, बल्कि राइडर्स के साथ कंपनी के स्ट्रांग रिलेशन का प्रतीक है. XSR155 अब Hunter 350 को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है.

Published at : 03 Mar 2026 11:46 AM (IST)
