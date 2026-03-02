सैफ अली खान और गौरी खान ने पेश की नई Mercedes-Benz V-Class, जानिए कैसे हैं फीचर्स?

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और फिल्म प्रोड्यूसर व इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने हाल ही में मुंबई में एक खास इवेंट के दौरान नई Mercedes-Benz V-Class को पेश किया. ये लग्जरी वैन भारत में 1.4 करोड़ रुपये की कीमत पर लॉन्च की गई है. खास बात ये है कि इस मॉडल को भारत में ही असेंबल किया जाता है. बड़ी और प्रीमियम कारों की बढ़ती मांग के बीच V-Class एक बार फिर नए अवतार में बाजार में आई है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

दमदार साइज और प्रीमियम डिजाइन

Mercedes-Benz V-Class की लंबाई 5.4 मीटर से ज्यादा है और इसका व्हीलबेस 3.4 मीटर है. यही वजह है कि यह भारत में बिकने वाली सबसे बड़ी कारों में गिनी जाती है. इसका AMG लाइन ट्रिम इसे और ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है. इसका लेटेस्ट वर्जन नए इंफोटेनमेंट सिस्टम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आता है. बड़ी बॉडी और मजबूत रोड प्रेजेंस के कारण यह कार खास तौर पर सेलिब्रिटी और बिजनेस क्लास ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

इंजन और सस्पेंशन

V-Class पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इसमें एयर सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जिसकी मदद से कार की ऊंचाई को ऊपर या नीचे किया जा सकता है. इससे खराब सड़कों पर भी सफर आरामदायक बनता है. पावर और स्मूद ड्राइविंग के लिए इसे खास तौर पर ट्यून किया गया है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा भी आराम से पूरी की जा सके.

लग्जरी फीचर्स से भरपूर

यह वैन स्टैंडर्ड तौर पर 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, लेकिन इसे 4-सीटर लेआउट में भी लिया जा सकता है, जिससे पीछे ज्यादा जगह मिलती है. इसमें पावर स्लाइडिंग दरवाजे दिए गए हैं, जो एंट्री और एग्जिट को आसान बनाते हैं. 2nd Row में मसाज सीटें, वेंटिलेशन और हीटिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. सभी सीटों में वेंटिलेशन दिया गया है. रियर क्लाइमेट कंट्रोल, विंडो ब्लाइंड्स और कई अन्य आरामदायक फीचर्स इसे एक चलते-फिरते लाउंज जैसा एक्सपीरियंस देते हैं. हालांकि इसमें रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम और सनरूफ नहीं दिया गया है.