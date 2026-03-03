हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Activa या TVS Jupiter, किस स्कूटर को खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए डिटेल्स

Honda Activa या TVS Jupiter, किस स्कूटर को खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए डिटेल्स

Honda Activa vs TVS Jupiter: अगर आप होंडा एक्टिवा या टीवीएस जुपिटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए कौन-सा स्कूटर खरीदना बेहतर रहेगा?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में टू-व्हीलर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर को खूब पसंद किया जाता है. इन दोनों टू-व्हीलर की ही मार्केट में खूब डिमांड है. एक्टिवा और जुपिटर एक ही प्राइस-रेंज में आते हैं. इन दोनों स्कूटर की शुरुआती कीमत 75 हजार रुपये एक्स-शोरूम है. आइए इन दोनों टू-व्हीलर की पावर और माइलेज के बारे में जानते हैं.

Honda Activa

होंडा एक्टिवा छह कलर वेरिएंट्स में इंडियन मार्केट में मौजूद है. होंडा का ये स्कूटर स्टैंडर्ड, DLX और स्मार्ट तीन वेरिएंट में मार्केट में शामिल है. इस स्कूटर के स्टैंडर्ड मॉडल में हैलोजन हेडलैम्प और DLX और स्मार्ट मॉडल में LED हेडलैम्प लगी हैं. इस टू-व्हीलर के केवल स्मार्ट वेरिएंट में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन का फीचर दिया गया है.

होंडा एक्टिवा के स्टैंडर्ड मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 75,433 रुपये, DLX मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 85,335 रुपये और स्मार्ट मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 89,806 रुपये है. इस स्कूटर में 4-स्ट्रोक, SI इंजन लगा है. होंडा एक्टिवा 60 kmpl की माइलेज देने का दावा करता है.

TVS Jupiter

टीवीएस जुपिटर के चार वेरिएंट भारतीय बाजार में शामिल हैं- स्पेशल एडिशन, स्मार्ट Xonnect डिस्क, स्मार्ट Xonnect ड्रम और ड्रम अलॉय. ये स्कूटर सात कलर ऑप्शन में आता है. टीवीएस जुपिटर  की एक्स-शोरूम कीमत 73,400 रुपये से शुरू है. टीवीएस के इस स्कूटर में सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजन लगा है, जिससे 6,500 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 5,000 rpm पर 9.2 Nm का टॉर्क मिलता है. टीवीएस जुपिटर एक लीटर पेट्रोल में 53 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करता है.

टीवीएस के इस स्कूटर में दो हेलमेट रखने जितना स्पेस मिलता है. इस स्कूटर के स्टाइल की बात करें तो इसमें टेल लाइट बार दिया गया है. इस टू-व्हीलर में सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. कुछ लोग स्कूटर स्टार्ट करने से पहले साइट स्टैंड हटाना भूल जाते हैं. इसके लिए इस स्कूटर में साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है.

यह भी पढ़ें:-

EV खरीदने पर सरकार का गिफ्ट, 39 हजार सब्सिडी के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ 

Published at : 03 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
TVS Jupiter Honda Activa Honda Activa Price Honda Activa Vs TVS Jupiter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Honda Activa या TVS Jupiter, किस स्कूटर को खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए डिटेल्स
Honda Activa या TVS Jupiter, किस स्कूटर को खरीदना है फायदे का सौदा? यहां जानिए डिटेल्स
ऑटो
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
ऑटो
पेट्रोल की झंझट खत्म! 1 लाख से कम में आती है ये इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए कैसी है रेंज?
पेट्रोल की झंझट खत्म! 1 लाख से कम में आती है ये इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए कैसी है रेंज?
ऑटो
आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster ‘Red Wolf’ दमदार क्रूजर बाइक, जानें कितनी होगी कीमत
आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster ‘Red Wolf’ दमदार क्रूजर बाइक, जानें कितनी होगी कीमत
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
बिहार
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
विश्व
Afghanistan-Pakistan Tension: अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच देर रात गोलीबारी! अफगान सेना बोली- हमारे कब्जे में 7 पोस्ट, 3 सैनिक मारे
अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच देर रात गोलीबारी! अफगान सेना बोली- हमारे कब्जे में 7 पोस्ट, 3 सैनिक मारे
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
ट्रेंडिंग
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget