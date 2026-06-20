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हिंदी न्यूज़ऑटोFerrari नहीं, Lamborghini नहीं, फिर भी 111 kmph की रफ्तार से दौड़ी यह अनोखी कार

Ferrari नहीं, Lamborghini नहीं, फिर भी 111 kmph की रफ्तार से दौड़ी यह अनोखी कार

Fastest Lego Car: खिलौनों से बनी कार की ने मचाई तबाही। लेगो और कोएनिगसेग ने मिलकर बनाई दुनिया की सबसे तेज़ लेगो कार. जिसने 111 kmph की रफ्तार से दौड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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Fastest Lego Car: आजकल के जमाने में लोगों की तेज रफ्तार वाली कार बहुत पसंद आती है और उसे ड्राइव करने में भी एक अलग ही मजा है. जबकि हम जब भी फास्ट कारों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फेरारी या लैम्बोर्गिनी का नाम आता है. हालांकि, इस बार मामला कुछ अलग है. आपको बता दें कि, एक ऐसी कार ने 111 kmph की तबाही स्पीड पकड़ी है. जिसे देखकर बड़े-बड़े कार लवर के होश उड़ गए हैं. 

सबसे हैरानी की बात यह है कि यह कोई नॉर्मल कार नहीं है बल्कि इसको छोटे-छोटे खिलौने वाले ब्लॉक्स से बनाया गया है. जी हां, लेगो और कोएनिगसेग ने मिलकर दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लेगो कार बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है. तो चलिए जानतें है इस तेज रफ्तार कार के बारें में.

9400 घंटे की मेहनत के बाद बनी कार 

बता दें कि, हम जिस कार की बात कर रहें हैं यह कोई ऐसी-वैसी कार नहीं है. बल्कि कोएनिगसेग सैडायर स्पीयर हाइपरकार का एक फुल साइज रेप्लिका मॉडल है. इसको बनाने के लिए पूरे 3,27,906 लेगो टेक्निक टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन करने और एक-एक पीस को जोड़ने में इंजीनियर्स को कुल 9,400 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा है. 

इस कार का कुल वजन लगभग 1,800 किलोग्राम है और इसकी सबसे कूल बात इसका घोस्ट मोड है. एक बटन दबाते ही इसके दरवाजे, बोनट और शीशे अपने आप बहुत ही स्मूद तरीके से खुल जाते हैं.

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पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ बनाया नया रिकॉर्ड 

इस बेहतरीन लेगो कार को यूके के फेमस गुडवुड कोर्स पर चलाया गया और देखते ही देखते 111 kmph की टॉप स्पीड टच कर ली. इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड एक लेगो मैकलारेन पी1 के नाम था. जो सिर्फ 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड तक ही पहुंच पाई थी. 

इस कार ने पुराने रिकॉर्ड को दोगुने से भी ज्यादा के अंतर से तोड़ कर रख दिया है. यह पूरा टेस्ट यह साबित करता है कि लेगो इंजीनियरिंग अब सिर्फ घर में सजाने वाले छोटे खिलौनों तक ही सीमित नहीं रह गई है.

जुलाई में खरीद सकेंगे इस कार को 

इस कमाल की कार को आम लोगों के लिए लॉन्च होने वाले एक नए लेगो टेक्निक सेट को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल तरीके से बनाया गया है. यह नया सेट जुलाई 2026 में ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए आने वाला है, जिसमें एडल्ट बिल्डर्स के लिए 4,104 पीसेज होंगे. 

इस छोटे स्केल मॉडल में भी वर्किंग V8 इंजन, नाइन-स्पीड सीक्वेंशियल गियरबॉक्स, ट्रिपलेक्स सस्पेंशन और वही सिग्नेचर घोस्ट मोड सिस्टम देखने को मिलेगा. अगर आप भी कारों और लेगो मॉडल्स के सच्चे दीवाने हैं, तो यह नया सेट आपके लिए बेस्ट होने वाला है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Lego Car Record Fastest Lego Car Koenigsegg Lego Lego Technic 2026
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