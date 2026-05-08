मुकेश अंबानी भी नहीं खरीद सकते ये कार, कीमत नहीं कुछ और है शर्त 

Pagani Hypercar: भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली अपने लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी जानी जाती है. मुंबई स्थित उनके आवास एंटीलिया में 170 से ज्यादा लग्जरी कारें मौजूद है. अंबानी परिवार के पास रोल्स-रॉयस फैंटम सीरीज VIII EWB, रोल्स-रॉयस कलिनन, मर्सिडीज-बेंज एस गार्ड और फरारी SF90 स्ट्रैडल जैसी कई महंगी गाड़ियां शामिल है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में है. वहीं दुनिया में कई ऐसी लग्जरी और सुपर कार कंपनियां है, जिनकी गाड़ियां करोड़ों रुपये में बिकती है, लेकिन कुछ कारें ऐसी भी होती है, जिन्हें सिर्फ पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता है. ऐसी ही कुछ कारें हैं जिन्हें मुकेश अंबानी तक भी पैसा देकर नहीं खरीद सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी कार मुकेश अंबानी भी नहीं खरीद सकते हैं और इस कार को खरीदने के लिए कौन सी शर्तें होती है.

यह कार नहीं खरीद सकते मुकेश अंबानी

इटली की पगानी ऑटोमोबाइल ऐसी ही कंपनियों में शामिल है जो अपनी हाइपरकार्स बहुत सीमित संख्या में बनती है और हर खरीददार को चुनती है. यही वजह है कि इस कंपनी की कार खरीदना सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनने जैसा माना जाता है. पगानी की कार आम लग्जरी कारों की तरह सीधे खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होती है. कंपनी हर खरीददार को चुनती है और कई मामलों में इनविटेशन के जरिए ही कार खरीदने का मौका मिलता है. अगर किसी के पास 50 से 100 करोड़ रुपये भी हो तब भी यह जरूरी नहीं की कंपनी उसे अपनी कार बेच दें. कंपनी का फोकस केवल पैसे वाले ग्राहक नहीं बल्कि ऐसे लोगों पर होता है जो ब्रांड की एक्सक्लूसिव पहचान और कलेक्टर वैल्यू को समझते हो. यही वजह है कि पगानी की कारों का प्रोडक्शन जानबूझकर बहुत सीमित रखा जाता है.

सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास है यह सीमित कारें

पगानी की सबसे चर्चित कारों में पगानी हुआयरा कोडलुंगा का नाम शामिल है. इस कार की दुनिया में केवल कुछ ही यूनिट बनाई गई थी. खास बात यह है कि कार तैयार होने से पहले ही सभी यूनिट बिक चुकी थी. इस हाइपरकार में 6.0 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज्ड वी12 इंजन दिया गया है जो करीब 829 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 217 मील प्रति घंटा बताई जाती है. कंपनी ने इसका डिजाइन क्लासिक रेसिंग कारों से प्रेरित होकर तैयार किया था.

ये भी पढ़ें-अब बाइक चलाते-चलाते देखें मैच स्कोर! दिग्गज कंपनियों को टक्कर देगी नई मोटरसाइकिल, जानें फीचर्स

112 करोड़ रुपये की भी बन चुकी है कार

पगानी ने पगानी जोंडा एचपी बार्शेटा नाम की एक और बहुत खास कार भी बनाई थी. इस कार को 2018 में पेश किया गया था और इसकी कीमत करीब 112 करोड़ रुपये बताई गई थी. कंपनी ने इसकी सिर्फ तीन यूनिट तैयार की थी और लॉन्च से पहले ही तीनों बिक गई थी. इस कार में 7.3 लीटर मर्सिडीज एएमजी वी12 इंजन दिया गया था. यह कार करीब 3.1 सेकंड में जीरो से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे खास हाइपरकार्स में गिना जाता है.

क्यों इतनी खास मानी जाती है पगानी की कारें?

पगानी अपनी हर कार को काफी हद तक कस्टमाइज्ड करती है, जिससे लगभग हर यूनिट अलग और यूनिक बन जाती है. यही वजह है कि इन कारों को सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल और कलेक्टर आइटम माना जाता है.

ये भी पढ़ें-ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका