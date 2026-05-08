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हिंदी न्यूज़ऑटोPagani Hypercar: मुकेश अंबानी भी नहीं खरीद सकते ये कार, कीमत नहीं कुछ और है शर्त 

Pagani Hypercar: मुकेश अंबानी भी नहीं खरीद सकते ये कार, कीमत नहीं कुछ और है शर्त 

इटली की पगानी ऑटोमोबाइल बहुत सीमित संख्या में हाइपरकार्स बनाती है और हर खरीददार को चुनती है. यही वजह है कि इस कंपनी की कार खरीदना सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनने जैसा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 May 2026 09:19 AM (IST)
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Pagani Hypercar: भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली अपने लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी जानी जाती है. मुंबई स्थित उनके आवास एंटीलिया में 170 से ज्यादा लग्जरी कारें मौजूद है. अंबानी परिवार के पास रोल्स-रॉयस फैंटम सीरीज VIII EWB, रोल्स-रॉयस कलिनन, मर्सिडीज-बेंज एस गार्ड और फरारी SF90 स्ट्रैडल जैसी कई महंगी गाड़ियां शामिल है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में है. वहीं दुनिया में कई ऐसी लग्जरी और सुपर कार कंपनियां है, जिनकी गाड़ियां करोड़ों रुपये में बिकती है, लेकिन कुछ कारें ऐसी भी होती है, जिन्हें सिर्फ पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता है. ऐसी ही कुछ कारें हैं जिन्हें मुकेश अंबानी तक भी पैसा देकर नहीं खरीद सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी कार मुकेश अंबानी भी नहीं खरीद सकते हैं और इस कार को खरीदने के लिए कौन सी शर्तें होती है.

यह कार नहीं खरीद सकते मुकेश अंबानी 

इटली की पगानी ऑटोमोबाइल ऐसी ही कंपनियों में शामिल है जो अपनी हाइपरकार्स बहुत सीमित संख्या में बनती है और हर खरीददार को चुनती है. यही वजह है कि इस कंपनी की कार खरीदना सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनने जैसा माना जाता है. पगानी की कार आम लग्जरी कारों की तरह सीधे खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होती है. कंपनी हर खरीददार को चुनती है और कई मामलों में इनविटेशन के जरिए ही कार खरीदने का मौका मिलता है. अगर किसी के पास 50 से 100 करोड़ रुपये भी हो तब भी यह जरूरी नहीं की कंपनी उसे अपनी कार बेच दें. कंपनी का फोकस केवल पैसे वाले ग्राहक नहीं बल्कि ऐसे लोगों पर होता है जो ब्रांड की एक्सक्लूसिव पहचान और कलेक्टर वैल्यू को समझते हो. यही वजह है कि पगानी की कारों का प्रोडक्शन जानबूझकर बहुत सीमित रखा जाता है. 

सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास है यह सीमित कारें 

पगानी की सबसे चर्चित कारों में पगानी हुआयरा कोडलुंगा का नाम शामिल है. इस कार की दुनिया में केवल कुछ ही यूनिट बनाई गई थी. खास बात यह है कि कार तैयार होने से पहले ही सभी यूनिट बिक चुकी थी. इस हाइपरकार में 6.0 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज्ड वी12 इंजन दिया गया है जो करीब 829 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 217 मील प्रति घंटा बताई जाती है. कंपनी ने इसका डिजाइन क्लासिक रेसिंग कारों से प्रेरित होकर तैयार किया था. 

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112 करोड़ रुपये की भी बन चुकी है कार 

पगानी ने पगानी जोंडा एचपी बार्शेटा नाम की एक और बहुत खास कार भी बनाई थी. इस कार को 2018 में पेश किया गया था और इसकी कीमत करीब 112 करोड़ रुपये बताई गई थी. कंपनी ने इसकी सिर्फ तीन यूनिट तैयार की थी और लॉन्च से पहले ही तीनों बिक गई थी. इस कार में 7.3 लीटर मर्सिडीज एएमजी वी12 इंजन दिया गया था. यह कार करीब 3.1 सेकंड में जीरो से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे खास हाइपरकार्स में गिना जाता है. 

क्यों इतनी खास मानी जाती है पगानी की कारें?

पगानी अपनी हर कार को काफी हद तक कस्टमाइज्ड करती है, जिससे लगभग हर यूनिट अलग और यूनिक बन जाती है. यही वजह है कि इन कारों को सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल और कलेक्टर आइटम माना जाता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 May 2026 09:19 AM (IST)
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